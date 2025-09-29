Видео
Писториус сказал, когда Германия будет сбивать дроны РФ
Главная Спорт Луческу прокомментировал слухи о проблемах Блэнуцэ в Динамо

Луческу прокомментировал слухи о проблемах Блэнуцэ в Динамо

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 11:37
Что сказал Луческу о критике Блэнуцэ в Динамо
Мирча Луческу на тренировке сборной Румынии. Фото: instagram.com/echipanationala/

Экс-наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу высказался о ситуации вокруг новичка команды Владислава Блэнуцэ. В последние недели форвард оказался в центре критики болельщиков, что породило слухи о его возможном уходе уже зимой.

Некоторые источники утверждали, что "Динамо" даже связывалось с Луческу по поводу проблемного игрока, сообщает YouTube-канал Fanatik Superliga.

Румынский специалист опроверг эти сообщения, подчеркнув, что клуб не намерен отказываться от футболиста после первого же неудачного эпизода. По мнению тренера, нынешнее давление является частью нормальной футбольной реальности, с которой сталкиваются и игроки, и наставники. Луческу напомнил, что сам оказывался под огнем фанатов, когда возглавил киевлян, несмотря на свое прошлое в "Шахтере". 

Владислав Блэнуцэ
Владислав Блэнуцэ на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

Луческу поддержал Блэнуцэ

Тренер отметил, что главная задача игрока заключается в том, чтобы сосредоточиться на игре и постараться доказать свое право на место в составе результативными действиями. "Динамо", по его мнению, всегда умело защищать своих футболистов, и эта ситуация не станет исключением.

"Мне никто не звонил из "Динамо" с жалобами на Блэнуцэ. Клуб не собирается его продавать, потому что это серьезная команда. Я уверен, что "Динамо" будет защищать его до конца, несмотря на давление. Время все расставит по местам, и игрок еще сможет показать свои качества", — заявил Луческу.

спорт футбол Динамо Мирча Луческу Владислав Бленуце
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
