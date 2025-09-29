Что сказал Луческу о критике Блэнуцэ в Динамо

Луческу прокомментировал слухи о проблемах Блэнуцэ в Динамо
Экс-наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу высказался о ситуации вокруг новичка команды Владислава Блэнуцэ. В последние недели форвард оказался в центре критики болельщиков, что породило слухи о его возможном уходе уже зимой.
Некоторые источники утверждали, что "Динамо" даже связывалось с Луческу по поводу проблемного игрока, сообщает YouTube-канал Fanatik Superliga.
Румынский специалист опроверг эти сообщения, подчеркнув, что клуб не намерен отказываться от футболиста после первого же неудачного эпизода. По мнению тренера, нынешнее давление является частью нормальной футбольной реальности, с которой сталкиваются и игроки, и наставники. Луческу напомнил, что сам оказывался под огнем фанатов, когда возглавил киевлян, несмотря на свое прошлое в "Шахтере".
Луческу поддержал Блэнуцэ
Тренер отметил, что главная задача игрока заключается в том, чтобы сосредоточиться на игре и постараться доказать свое право на место в составе результативными действиями. "Динамо", по его мнению, всегда умело защищать своих футболистов, и эта ситуация не станет исключением.
"Мне никто не звонил из "Динамо" с жалобами на Блэнуцэ. Клуб не собирается его продавать, потому что это серьезная команда. Я уверен, что "Динамо" будет защищать его до конца, несмотря на давление. Время все расставит по местам, и игрок еще сможет показать свои качества", — заявил Луческу.
