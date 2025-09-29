Что сказал Луческу о критике Блэнуцэ в Динамо

Мирча Луческу на тренировке сборной Румынии. Фото: instagram.com/echipanationala/

Экс-наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу высказался о ситуации вокруг новичка команды Владислава Блэнуцэ. В последние недели форвард оказался в центре критики болельщиков, что породило слухи о его возможном уходе уже зимой.

Некоторые источники утверждали, что "Динамо" даже связывалось с Луческу по поводу проблемного игрока, сообщает YouTube-канал Fanatik Superliga.

Реклама

Читайте также:

Румынский специалист опроверг эти сообщения, подчеркнув, что клуб не намерен отказываться от футболиста после первого же неудачного эпизода. По мнению тренера, нынешнее давление является частью нормальной футбольной реальности, с которой сталкиваются и игроки, и наставники. Луческу напомнил, что сам оказывался под огнем фанатов, когда возглавил киевлян, несмотря на свое прошлое в "Шахтере".

Владислав Блэнуцэ на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

Луческу поддержал Блэнуцэ

Тренер отметил, что главная задача игрока заключается в том, чтобы сосредоточиться на игре и постараться доказать свое право на место в составе результативными действиями. "Динамо", по его мнению, всегда умело защищать своих футболистов, и эта ситуация не станет исключением.

"Мне никто не звонил из "Динамо" с жалобами на Блэнуцэ. Клуб не собирается его продавать, потому что это серьезная команда. Я уверен, что "Динамо" будет защищать его до конца, несмотря на давление. Время все расставит по местам, и игрок еще сможет показать свои качества", — заявил Луческу.

Напомним, в киевском "Динамо" назрел системный кризис, стало известно, что ждет Александра Шовковского.

Форвард Артем Довбик назвал легенду футбола, чья поддержка оказала на украинца большое влияние.

В деле о допинге Михаила Мудрика появилось обстоятельство, которое может серьезно повлиять на судьбу футболиста.