Динамо против Кристал Пэлас — где и когда смотреть матч в Украине

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: пресс-служба клуба

Киевское "Динамо" в четверг, 2 октября, начнет выступления в основном раунде Лиги конференций. В первом туре команда Александра Шовковского встретится с английским "Кристал Пэлас", для которого это также дебют в групповом этапе турнира.

Болельщики в Украине смогут наблюдать за событиями противостояния в прямом эфире, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Матч пройдет не в Киеве, а в польском Люблине на "Арене Люблин". Для "Динамо" и "Кристал Пэлас" это будет первая очная встреча в истории.

Александр Караваев празднует гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

На национальной арене обе команды показывают разную динамику. Киевляне в УПЛ сыграли три подряд ничьих — с "Оболонью" (2:2), "Александрией" (2:2) и "Карпатами" (3:3), и идут на втором месте в таблице. "Кристал Пэлас" в АПЛ неожиданно расположился в тройке лидеров, а в предыдущем туре обыграл "Ливерпуль" со счетом 2:1.

Где и когда смотреть матч "Динамо" — "Кристал Пэлас"

Поединок состоится 2 октября на "Арене Люблин". Начало игры назначено в 19:45 по киевскому времени, главным арбитром назначен бельгиец Лотар Д'Хондт. В Украине встречу в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Защитник "Кристал Пэлас" Максанс Лакруа. Фото: instagram.com/cpfc/

По мнению букмекеров, фаворитом является "Кристал Пэлас". Коэффициент на победу англичан составляет 1,59. Ничья оценивается в 4,40, а успех "Динамо" — в 5,50. Напомним, соперниками киевлян по группе также станут "Самсунспор", "Зрински", "Омония", "Фиорентина" и "Ноа".

Напомним, сборная Украины понесла серьезную кадровую потерю накануне важнейших поединков.

Болельщики считают именно этот гол Андрея Шевченко одним из самых важных мячей в истории сборной Украины.