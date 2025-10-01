Сборная Украины понесла потерю перед важными матчами отбора на ЧМ-2026

Тренер сборной Украины Сергей Ребров во время жеребьевки Кубка Украины. Фото: УАФ

Тренерский штаб сборной Украины столкнулся с кадровой потерей накануне важных октябрьских матчей команды. Один из креативных футболистов "сине-желтых" не сможет помочь в ближайших матчах.

Хавбек Виктор Цыганков не успел восстановиться после травмы, сообщил наставник "Жироны" Мичел Санчес в интервью пресс-службе клуба.

В сезоне 2025/2026 "Жирона" является аутсайдером испанской Примеры. В семи стартовых турах каталонская команда не смогла одержать ни одной победы и замыкает турнирную таблицу национального первенства. Проблемы команды усугубляет большое количество травмированных игроков, среди которых оказался и один из украинских легионеров.

Виктор Цыганков в матче за сборную Украины. Фото: УАФ

Когда Цыганков вернется на поле

Полузащитник сборной Украины пропустил пять матчей "Жироны" подряд из-за травмы ноги. В течение последней недели 27-летний футболист приступил в тренировкам по индивидуальной программе. Но при этом наставник каталонской команды не спешит возвращать игрока в строй.

Мичел Санчес не выпустит Виктора Цыганкова на поле в ближайшем матче "Жироны" против "Валенсии", который состоится в субботу, 4 октября. Существует вероятность, что каталонский клуб не отпустит хавбека в лагерь сборной Украины, которой 10 и 13 октября предстоят матчи отбора на ЧМ-2026 против Исландии и Азербайджана.

