Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Сборная Украины понесла серьезную кадровую потерю

Сборная Украины понесла серьезную кадровую потерю

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 11:39
Сборная Украины понесла потерю перед важными матчами отбора на ЧМ-2026
Тренер сборной Украины Сергей Ребров во время жеребьевки Кубка Украины. Фото: УАФ

Тренерский штаб сборной Украины столкнулся с кадровой потерей накануне важных октябрьских матчей команды. Один из креативных футболистов "сине-желтых" не сможет помочь в ближайших матчах. 

Хавбек Виктор Цыганков не успел восстановиться после травмы, сообщил наставник "Жироны" Мичел Санчес в интервью пресс-службе клуба. 

Реклама
Читайте также:

В сезоне 2025/2026 "Жирона" является аутсайдером испанской Примеры. В семи стартовых турах каталонская команда не смогла одержать ни одной победы и замыкает турнирную таблицу национального первенства. Проблемы команды усугубляет большое количество травмированных игроков, среди которых оказался и один из украинских легионеров. 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков в матче за сборную Украины. Фото: УАФ

Когда Цыганков вернется на поле 

Полузащитник сборной Украины пропустил пять матчей "Жироны" подряд из-за травмы ноги. В течение последней недели 27-летний футболист приступил в тренировкам по индивидуальной программе. Но при этом наставник каталонской команды не спешит возвращать игрока в строй. 

Мичел Санчес не выпустит Виктора Цыганкова на поле в ближайшем матче "Жироны" против "Валенсии", который состоится в субботу, 4 октября. Существует вероятность, что каталонский клуб не отпустит хавбека в лагерь сборной Украины, которой 10 и 13 октября предстоят матчи отбора на ЧМ-2026 против Исландии и Азербайджана. 

Напомним, ранее мы рассказывали о самом важном голе в карьере Андрея Шевченко в национальной команде. 

Российский голкипер французского "ПСЖ" Матвей Сафонов поделился впечатлениями от украинского новичка команды Ильи Забарного. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Виктор Цыганков Жирона
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации