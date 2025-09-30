Ребров вызовет двух новичков в сборную Украины на октябрьский сбор

Сергей Ребров. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился с игроками, которых вызовет на октябрьский сбор. Сейчас известно о двух футболистах, которых вернут в команду.

Детали о заявке сборной Украины рассказал инсайдер Игорь Бурбас.

Ребров решил укрепить центр поля

По словам Бурбаса, он получил инсайды из УАФ от людей, видевших список игроков, которых вызовет Ребров.

В национальную команду получил вызов опорный полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко, который после помолвки с популярной блогершей Дашей Квитковой наконец вернулся в свою лучшую форму. В последних матчах он является тем игроком, кто "бьется" за "Динамо".

Также в сборную вернется центральный полузащитник итальянского "Дженоа" Руслан Малиновский, который наконец-то выздоровел после серии тяжелых травм и вернулся в стартовый состав клуба.

Отметим, что приглашение двух футболистов должно привести к тому, что в отличие от матчей против Франции и Азербайджана, два игрока из предыдущей заявки не будут вызваны.

