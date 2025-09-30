Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Ребров вернет в сборную Малиновского и жениха Квитковой

Ребров вернет в сборную Малиновского и жениха Квитковой

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 11:33
Ребров вызовет двух новичков в сборную Украины на октябрьский сбор
Сергей Ребров. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился с игроками, которых вызовет на октябрьский сбор. Сейчас известно о двух футболистах, которых вернут в команду.

Детали о заявке сборной Украины рассказал инсайдер Игорь Бурбас.

Реклама
Читайте также:

Ребров решил укрепить центр поля

По словам Бурбаса, он получил инсайды из УАФ от людей, видевших список игроков, которых вызовет Ребров.

В национальную команду получил вызов опорный полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко, который после помолвки с популярной блогершей Дашей Квитковой наконец вернулся в свою лучшую форму. В последних матчах он является тем игроком, кто "бьется" за "Динамо".

Также в сборную вернется центральный полузащитник итальянского "Дженоа" Руслан Малиновский, который наконец-то выздоровел после серии тяжелых травм и вернулся в стартовый состав клуба.

Отметим, что приглашение двух футболистов должно привести к тому, что в отличие от матчей против Франции и Азербайджана, два игрока из предыдущей заявки не будут вызваны.

Напомним, ранее российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов пожаловался, что ему тяжело после перехода Ильи Забарного.

Стали известны малоизвестные факты из жизни главы УАФ Андрея Шевченко.

Киевское "Динамо" сменит Александра Шовковского на посту главного тренера.

футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров Руслан Малиновский Владимир Бражко
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации