Україна
Ребров поверне в збірну Маліновського та нареченого Квіткової

Ребров поверне в збірну Маліновського та нареченого Квіткової

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 11:33
Ребров викличе двох новачків до збірної України на жовтневий збір
Сергій Ребров. Фото: УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився з гравцями, яких викличе на жовтневий збір. Наразі відомо про двох футболістів, яких повернуть в команду.

Деталі про заявку збірної України розповів інсайдер Ігор Бурбас.

Читайте також:

Ребров вирішив укріпити центр поля

За словами Бурбаса, він отримав інсайди з УАФ від людей, які бачили список гравців, яких викличе Ребров.

В національну команду отримав виклик опорний півзахисник київського "Динамо" Володимир Бражко, який після заручин з популярною блогеркою Дашою Квітковою нарешті повернувся в свою кращу форму. В останніх матчах він є тим гравцем, хто б’ється за "Динамо".

Також в збірну повернеться центральний півзахисник італійського "Дженоа" Руслан Маліновський, який нарешті видужав після серії важких травм та повернувся в стартовий склад клубу.

Зазначимо, що запрошення двох футболістів має призвести до того, що на відміну від матчів проти Франції і Азербайджану, два гравці з попередньої заявки не будуть викликані.

Нагадаємо, раніше російський воротар "ПСЖ" Матвій Сафонов поскаржився, що йому важко після переходу Іллі Забарного.

Стали відомі маловідомі факти із життя глави УАФ Андрія Шевченка.

Київське "Динамо" змінить Олександра Шовковського на посаді головного тренера.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
