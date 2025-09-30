Ребров викличе двох новачків до збірної України на жовтневий збір

Сергій Ребров. Фото: УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився з гравцями, яких викличе на жовтневий збір. Наразі відомо про двох футболістів, яких повернуть в команду.

Деталі про заявку збірної України розповів інсайдер Ігор Бурбас.

Ребров вирішив укріпити центр поля

За словами Бурбаса, він отримав інсайди з УАФ від людей, які бачили список гравців, яких викличе Ребров.

В національну команду отримав виклик опорний півзахисник київського "Динамо" Володимир Бражко, який після заручин з популярною блогеркою Дашою Квітковою нарешті повернувся в свою кращу форму. В останніх матчах він є тим гравцем, хто б’ється за "Динамо".

Також в збірну повернеться центральний півзахисник італійського "Дженоа" Руслан Маліновський, який нарешті видужав після серії важких травм та повернувся в стартовий склад клубу.

Зазначимо, що запрошення двох футболістів має призвести до того, що на відміну від матчів проти Франції і Азербайджану, два гравці з попередньої заявки не будуть викликані.

