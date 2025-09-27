Сергій Ребров хоче покинути збірну України заради переходу в Панатінаїкос

Сергій Ребров. Фото: УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров невдовзі може покинути команду. У наставника є хороша пропозиція з клубного футболу.

Тому він зустрівся з представниками УАФ, повідомив портал Gazzeta.gr.

Ребров хоче в Грецію

За інформацією джерел в "Панатінаїкосі", Ребров провів зустріч із керівництвом УАФ, де обговорив можливе майбутнє.

Ребров, начебто, чітко заявив про своє бажання негайно покинути збірну України.

Ребров і його команда оптимістично налаштовані щодо розвитку ситуації, хоча раніше повідомлялося, що УАФ не бажає відпускати тренера.

Ціллю тренера назвали "Панатінаїкос", який ним давно цікавиться.

Ребров очолює "синьо-жовтих" з 2023 року, вивівши команду на Євро-2024. Його чинний контракт із УАФ діє до червня 2026 року.

