Сергей Ребров хочет покинуть сборную Украины ради перехода в Панатинаикос

Ребров встретился с руководством УАФ, чтобы обсудить свой уход
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вскоре может покинуть команду. У наставника есть хорошее предложение из клубного футбола.
Поэтому он встретился с представителями УАФ, сообщил портал Gazzeta.gr.
Ребров хочет в Грецию
По информации источников в "Панатинаикосе", Ребров провел встречу с руководством УАФ, где обсудил возможное будущее.
Ребров, вроде бы, четко заявил о своем желании немедленно покинуть сборную Украины.
Ребров и его команда оптимистично настроены относительно развития ситуации, хотя ранее сообщалось, что УАФ не желает отпускать тренера.
Целью тренера назвали "Панатинаикос", который им давно интересуется.
Ребров возглавляет "сине-желтых" с 2023 года, выведя команду на Евро-2024. Его действующий контракт с УАФ действует до июня 2026 года.
