Сергей Ребров хочет покинуть сборную Украины ради перехода в Панатинаикос

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вскоре может покинуть команду. У наставника есть хорошее предложение из клубного футбола.

Поэтому он встретился с представителями УАФ, сообщил портал Gazzeta.gr.

Сергей Ребров. Фото: УАФ

Ребров хочет в Грецию

По информации источников в "Панатинаикосе", Ребров провел встречу с руководством УАФ, где обсудил возможное будущее.

Ребров, вроде бы, четко заявил о своем желании немедленно покинуть сборную Украины.

Ребров и его команда оптимистично настроены относительно развития ситуации, хотя ранее сообщалось, что УАФ не желает отпускать тренера.

Целью тренера назвали "Панатинаикос", который им давно интересуется.

Ребров возглавляет "сине-желтых" с 2023 года, выведя команду на Евро-2024. Его действующий контракт с УАФ действует до июня 2026 года.

