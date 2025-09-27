Видео
Ребров встретился с руководством УАФ, чтобы обсудить свой уход

Ребров встретился с руководством УАФ, чтобы обсудить свой уход

Ua ru
Дата публикации 27 сентября 2025 16:45
Сергей Ребров хочет покинуть сборную Украины ради перехода в Панатинаикос
Сергей Ребров. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вскоре может покинуть команду. У наставника есть хорошее предложение из клубного футбола.

Поэтому он встретился с представителями УАФ, сообщил портал Gazzeta.gr.

Ребров хочет в Грецию

По информации источников в "Панатинаикосе", Ребров провел встречу с руководством УАФ, где обсудил возможное будущее.

Ребров, вроде бы, четко заявил о своем желании немедленно покинуть сборную Украины.

Ребров и его команда оптимистично настроены относительно развития ситуации, хотя ранее сообщалось, что УАФ не желает отпускать тренера.

Целью тренера назвали "Панатинаикос", который им давно интересуется.
Ребров возглавляет "сине-желтых" с 2023 года, выведя команду на Евро-2024. Его действующий контракт с УАФ действует до июня 2026 года.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
