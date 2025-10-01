Збірна України зазнала втрати перед важливими матчами відбору на ЧС-2026

Тренер збірної України Сергій Ребров під час жеребкування Кубка України. Фото: УАФ

Тренерський штаб збірної України зіткнувся з кадровою втратою напередодні важливих жовтневих матчів команди. Один із креативних футболістів "синьо-жовтих" не зможе допомогти в найближчих матчах.

Хавбек Віктор Циганков не встиг відновитися після травми, повідомив наставник "Жирони" Мічел Санчес в інтерв'ю пресслужбі клубу.

У сезоні 2025/2026 "Жирона" є аутсайдером іспанської Прімери. У семи стартових турах каталонська команда не змогла здобути жодної перемоги та замикає турнірну таблицю національної першості. Проблеми команди поглиблює велика кількість травмованих гравців, серед яких опинився й один з українських легіонерів.

Віктор Циганков у матчі за збірну України. Фото: УАФ

Коли Циганков повернеться на поле

Півзахисник збірної України пропустив п'ять матчів "Жирони" поспіль через травму ноги. Протягом останнього тижня 27-річний футболіст розпочав тренування за індивідуальною програмою. Але при цьому наставник каталонської команди не поспішає повертати гравця в стрій.

Мічел Санчес не випустить Віктора Циганкова на поле в найближчому матчі "Жирони" проти "Валенсії", який відбудеться в суботу, 4 жовтня. Існує ймовірність, що каталонський клуб не відпустить хавбека до табору збірної України, на яку 10 та 13 жовтня чекають матчі відбору на ЧС-2026 проти Ісландії та Азербайджану.

