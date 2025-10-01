Хто такий росіянин Сафонов, сусід Забарного по ПСЖ

Матвій Сафонов працює на тренуванні. Фото: instagram.com/motya_39/

У французькому "ПСЖ" зберігається висока конкуренція серед воротарів, навіть попри відхід Джанлуїджі Доннарумми. Клуб зі столиці Франції продовжує використовувати ротацію, а боротьба за місце в основі залишається напруженою.

Матвій Сафонов продовжує боротися за місце в основному складі одного з найкращих клубів світу, а портал Новини.LIVE розповідає історію цього футболіста.

Реклама

Читайте також:

Кар'єра до переходу в "ПСЖ"

Сафонов є вихованцем "Краснодара" (нинішнього чемпіона країни — Ред.), за який провів понад 150 матчів у російській Прем'єр-лізі. У 2023 році він став одним із найбільш обговорюваних молодих воротарів Східної Європи. Влітку 2024 року "ПСЖ" заплатив за його трансфер близько 20 млн євро, підписавши контракт до 2029 року. За інформацією французьких ЗМІ, його річна зарплата становить близько 5 млн євро.

Матвій Сафонов (ліворуч) та основний голкіпер "ПСЖ" Люка Шевальє. Фото: Reuters/Manon Cruz

Найкращий сезон у кар'єрі

Найуспішнішим періодом для Сафонова в Парижі став сезон-2024/25, коли Доннарумма був травмований і росіянин часто виходив у стартовому складі. Тоді він провів понад 30 матчів у всіх турнірах, допоміг команді дійти до півфіналу Ліги чемпіонів і виграти чемпіонат Франції. Ці виступи дозволили йому закріпити за собою статус надійного дублера, здатного конкурувати на топрівні.

Ілля Забарний уже забив дебютний гол за "ПСЖ". Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Перспективи після трансферу Забарного

Ситуація ускладнилася влітку 2025 року, коли в команду перейшов український захисник Ілля Забарний. За даними інсайдерів, гравець спочатку не хотів переходити в клуб, де є росіянин, але в підсумку трансфер відбувся. Тепер увага до ситуації навколо Сафонова посилилася: залишається питання, чи зможе він зберегти позиції в роздягальні й не опинитися на других ролях.

Боротьба за місце в основі та роль у команді

Попри тиск, Сафонов не збирається здаватися. Він продовжує активно працювати на тренуваннях, залишається важливим елементом внутрішньої атмосфери клубу і регулярно з'являється в центрі уваги командних заходів, чи то фотосесії, чи то рекламні кампанії, чи то зйомки для соціальних мереж.

У Парижі підкреслюють, що росіянин, як і раніше, прагне повернути статус основного голкіпера, хоча конкуренція у складі "ПСЖ" залишається однією з найжорсткіших у Європі.

Матвій Сафонов та його друга дружина. Фото: instagram.com/motya_39/

Скандал в особистому житті

У Сафонова були серйозні юридичні проблеми після розлучення. Колишня дружина Анастасія Казачек вимагала від нього несплату аліментів, сума боргу перевищувала 60 млн рублів, і йому обмежили виїзд із Росії.

Пізніше повідомлялося, що він повністю погасив заборгованість, виплативши близько 66 млн рублів, щоб зняти обмеження. Також була інформація, що в цьому Сафонову допоміг "ПСЖ".

Матвій розлучився з Анастасією 2021 року. Наразі він перебуває у стосунках із Мариною Кондратюк — пара часто з'являється разом на матчах і в клубних заходах. У середині 2025 року дівчина повідомила, що вийшла заміж за спортсмена.

Нагадаємо, на київське "Динамо" чекає складний матч у Лізі Конференцій, українські вболівальники зможуть побачити його в прямому ефірі.

Також столичний клуб уже взимку готується продати одразу двох лідерів командам із Греції та Туреччини.