Главная Спорт Динамо впервые назвало свой бюджет на сезон, расходы и налоги

Динамо впервые назвало свой бюджет на сезон, расходы и налоги

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 18:57
Бриф назвал бюджет Динамо Киев: клуб тратит до 40 миллионов евро в год
Игорь Суркис и Александр Шовковский. Фото: "Динамо" Киев

В киевском "Динамо" из-за войны находятся в режиме экономии. В клубе нет больших зарплат, а за трансферы редко платят более 1 млн евро.

Генеральный директор клуба Дмитрий Бриф в интервью "Трибуне" назвал бюджет "Динамо".

Бюджет Динамо Киев
Дмитрий Бриф. Фото: "Динамо"

Бюджет "Динамо" до сих пор второй в Украине после "Шахтера"

По словам Брифа, бюджет "Динамо" ежегодно в среднем составляет 35-40 миллионов евро. Эти средства не включают трансферы или модернизацию инфраструктуры, но позволяют клубу оставаться конкурентоспособным.

Бриф рассказал, что в 2024 году расходы составили 1,6 млрд грн, что примерно 36,5 млн евро. Из них 4,86 млн евро ушли на налоги с зарплат, еще 390 тыс. евро — на налоги за землю трех объектов клуба, 761 тыс. евро — на коммунальные услуги, а 3,53 млн евро — на выезды, арбитраж, аренду стадионов и сборы.

За восемь месяцев 2025-го потрачено 22,3 млн евро, в том числе 4,15 млн евро на налоги и 1,1 млн евро на коммунальные платежи.

Андрей Котевич
Автор:
Андрей Котевич
