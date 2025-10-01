Бриф назвал бюджет Динамо Киев: клуб тратит до 40 миллионов евро в год

Динамо впервые назвало свой бюджет на сезон, расходы и налоги
В киевском "Динамо" из-за войны находятся в режиме экономии. В клубе нет больших зарплат, а за трансферы редко платят более 1 млн евро.
Генеральный директор клуба Дмитрий Бриф в интервью "Трибуне" назвал бюджет "Динамо".
Бюджет "Динамо" до сих пор второй в Украине после "Шахтера"
По словам Брифа, бюджет "Динамо" ежегодно в среднем составляет 35-40 миллионов евро. Эти средства не включают трансферы или модернизацию инфраструктуры, но позволяют клубу оставаться конкурентоспособным.
Бриф рассказал, что в 2024 году расходы составили 1,6 млрд грн, что примерно 36,5 млн евро. Из них 4,86 млн евро ушли на налоги с зарплат, еще 390 тыс. евро — на налоги за землю трех объектов клуба, 761 тыс. евро — на коммунальные услуги, а 3,53 млн евро — на выезды, арбитраж, аренду стадионов и сборы.
За восемь месяцев 2025-го потрачено 22,3 млн евро, в том числе 4,15 млн евро на налоги и 1,1 млн евро на коммунальные платежи.
Напомним, мы рассказали что известно о россиянине Матвее Сафонове, который отказался покидать "ПСЖ" по требованию Ильи Забарного.
В киевском "Динамо" готовятся продать двух своих лидеров.
Игроки киевского "Динамо" готовятся к матчу в Лиге конференций — кто будет транслировать матч.
Читайте Новини.LIVE!