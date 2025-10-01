Відео
Україна
Динамо вперше назвало свій бюджет на сезон, видатки та податки

Динамо вперше назвало свій бюджет на сезон, видатки та податки

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 18:57
Бріф назвав бюджет Динамо Київ: клуб витрачає до 40 мільйонів євро на рік
Ігор Суркіс та Олександр Шовковський. Фото: "Динамо" Київ

У київському "Динамо" через війну знаходяться в режимі економії. В клубі немає великих зарплат, а за трансфери рідко платять понад 1 млн євро.

 Генеральний директор клубу Дмитро Бріф в інтерв'ю "Трибуні" назвав бюджет "Динамо".


Бюджет Динамо Киев
Дмитро Бріф. Фото: "Динамо"

Бюджет "Динамо" досі другий в Україні після "Шахтаря"

За словами Бріфа, бюджет "Динамо" щорічно в середньому складає 35-40 мільйонів євро. Ці кошти не включають трансфери чи модернізацію інфраструктури, але дозволяють клубу залишатися конкурентоспроможним.

Бріф розповів, що в 2024 році витрати склали 1,6 млрд грн, що є приблизно 36,5 млн євро. З них 4,86 млн євро пішли на податки із зарплат, ще 390 тис. євро — на податки за землю трьох об’єктів клубу, 761 тис. євро — на комунальні послуги, а 3,53 млн євро — на виїзди, арбітраж, оренду стадіонів і збори.

За вісім місяців 2025-го витрачено 22,3 млн євро, зокрема 4,15 млн євро на податки та 1,1 млн євро на комунальні платежі.

футбол Динамо Ігор Суркіс бюджет Григорій Суркіс Дмитро Бріф
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
