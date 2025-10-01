Динамо уклало джентльменську угоду з Бражком — деталі

Володимир Бражко з капітанською пов'язкою. Фото: пресслужба "Динамо"

Генеральний директор "Динамо" Дмитро Бріф підтвердив, що півзахисник Володимир Бражко погодився залишитися в клубі й буде частиною плану повернення чемпіонства.

Він підкреслив, що клуб не розглядав варіант відпустки вихованця, оскільки Бражко залишається одним із ключових гравців, повідомляє "Трибуна".

За словами Дмитра Бріфа, "Динамо" ставить перед собою два пріоритетні завдання: завоювання титулу в УПЛ і вихід у Лігу чемпіонів. У таких умовах згода Володимира Бражка показала, що він готовий розділити з клубом відповідальність за успіхи.

Володимир Бражко під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Клуб проводив переговори із самим гравцем, щоб знайти спільний знаменник. Бріф зазначив, що в запропонованих умовах не було сенсу відпускати ключового футболіста, особливо коли від нього чекають лідерства на полі та в роздягальні до завершення сезону.

"Бражко — наш вихованець, наша опора. Ми говорили, шукали точки дотику, і він погодився залишитися. Він знає, що вболівальники та керівництво розраховують на нього. Разом ми будемо працювати, щоб повернути "Динамо" золото", — сказав Бріф.

Що відомо про Бражка

Уродженець Запоріжжя, який виступає за "Динамо" з юнацького віку. Він пройшов через оренду в "Зорі", де проявив себе результативним гравцем, після чого повернувся і закріпився в основному складі.

У складі "Динамо" Бражко виграв чемпіонство України сезону 2024/25. За збірну України дебютував 2024 року і зараз знову занесений до списку кандидатів на жовтневі матчі. Останніми місяцями з'являлися чутки про інтерес зарубіжних клубів до нього, але "Динамо" вдалося відмовити пропозиції завдяки зусиллям керівництва та самого гравця.

