Головна Спорт Як у Динамо оцінили роботу Шовковського на початку сезону

Як у Динамо оцінили роботу Шовковського на початку сезону

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 12:17
У Динамо ухвалили важливе рішення щодо Шовковського
Наставник "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: пресслужба клубу

Генеральний директор київського "Динамо" Дмитро Бріф зазначив, що питання про відставку Олександра Шовковського не порушували. За його словами, тренера пов'язує контракт із клубом.

Керівництво "біло-синіх" упевнене в тому, що наставник здатний продовжувати роботу на високому рівні, повідомляє "Трибуна".

Читайте також:

У "Динамо" зазначили, що Олександр Шовковський зумів виграти чемпіонат України, і в клубі вважають цей результат закономірним, а не випадковим. Дмитро Бріф підкреслив, що нинішній сезон стане продовженням успіху і дасть змогу закріпити позиції команди в національній першості.

Александр Шовковский
Олександр Шовковський спостерігає за грою команди. Фото: пресслужба "Динамо"

Окрему увагу було приділено взаємодії тренерського штабу та керівництва клубу. Будь-які ініціативи головного тренера знаходять відгук і отримують необхідну підтримку. У "Динамо" вважають, що тільки спільна робота здатна привести до стабільного прогресу та нових перемог.

Нові обличчя в тренерському штабі

Генеральний директор також згадав, що клуб намагається оперативно реагувати на прохання наставника щодо посилення штабу. Одним із прикладів стало запрошення польського фахівця Мацея Кендзерека, який уже встиг позитивно себе проявити. Підтримка стосується й інших ініціатив, включно з поверненням у структуру клубу колишніх гравців та тренерів.

"У нас є контракт з Александром, і ніхто не розглядає його звільнення. Головний тренер повністю сфокусований на роботі та доводить свою ефективність. Ми уважно ставимося до його ідей і намагаємося реалізовувати все, що від нас залежить. Так само було і з запрошенням Кендзерека, а також поверненням Артема Яшкіна в клуб", — заявив Бріф.

Нагадаємо, раніше Дмитро Бриф пояснив, чому "Динамо" не продало Володимира Бражка попри пропозиції з-за кордону.

Дружина колишнього захисника "Динамо" Іллі Забарного увійшла до списку найкрасивіших дружин футболістів.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
