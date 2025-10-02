Відео
Головна Спорт Дружина Забарного в неймовірній сукні відвідала Парк-де-Пренс

Дружина Забарного в неймовірній сукні відвідала Парк-де-Пренс

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 08:10
Дружина Іллі Забарного Ангеліна вразила сукнею на вечірці в Парижі
Ангеліна Забарна. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Центральний захисник французького "ПСЖ" Ілля Забарний швидко став основним у  новій команді. В цьому йому допомагає присутність з ним у Парижі його дружини-красуні Ангеліни.

Перед матчем з "Барселоною" Ілля та Ангеліна відвідали захід на "Парк-де-Пренс", повідомила кохана футболіста в Instagram.

Читайте також:
Ангелина Забарная
Ангеліна наразі активно веде соціальні мережі. В Instagram у дівчини вже 29,7 тисячі фоловерів.

Забарна показала нову сукню

Ангеліна та Ілля в один з вечорів у Парижі відвідали благодійний захід на "Парк-де-Пренс".

На вечірку дружина Забарного одягла гарну довгу сукню з вирізом від стегна. При цьому в ній оголені плечі, руки та глибоке декольте.

Ангелина Забарная
Ангелина Забарная
В Ангеліни вийшло зробити дуже гарні фото на фоні величного стадіону та вечірнього неба Парижу. Особливої нотки містичності додало освітлення арени.

Красивий образ з сукнею підкреслили туфлі на високих підборах та стильна темно-синя сумка.

Нагадаємо, Олексій Гуцуляк не хоче грати за "Полісся" і вирішив покинути команду.

Раніше стало відомо про російського голкіпера Матвія Сафонова, який перед початком сезону не захотів піти з "ПСЖ".

футбол ПСЖ Ілля Забарний дружини футболістів Ангеліна Забарна
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
