Головна Спорт Гуцуляк наполягає на бажанні піти з Полісся

Гуцуляк наполягає на бажанні піти з Полісся

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 16:31
Навколо Гуцуляка назріває інтрига з трансфером
Олексій Гуцуляк у збірній України. Фото: УНІАН

Півзахисник "Полісся" Олексій Гуцуляк може змінити клуб уже в зимове трансферне вікно. Футболіст має намір наполягти на відході, попри статус одного з лідерів команди.

Інтересу до гравця з боку клубів найкращих 5 європейських ліг наразі немає, і очікувати на нього найближчої зими теж не доводиться, повідомив Telegram-канал "Інсайди від Пасічника 2.0".

"Полісся" ризикує втратити одного із системоутворюючих гравців у середині сезону. Для амбітного клубу це буде серйозний удар, адже команда розраховує втримати позиції в УПЛ та проявити себе. В Україні є клуб, готовий зробити сильну пропозицію щодо футболіста.

Алексей Гуцуляк
Олексій Гуцуляк під час атаки. Фото: УНІАН

Хто претендує на Гуцуляка

Один із місцевих клубів готує серйозну пропозицію для "Полісся". Ім'я потенційного покупця не розголошується, проте зазначається, що йдеться про топклуб чемпіонату. Інтрига зберігається, і найближчі тижні можуть стати ключовими для вирішення майбутнього Гуцуляка.

За свою кар'єру Олексій Гуцуляк виступав за "Карпати", "Десну", "Колос" і "Дніпро-1". Влітку 2024 року він перейшов у "Полісся", де швидко став одним із ключових футболістів. У поточному сезоні хавбек зіграв 8 матчів в УПЛ, забив 1 гол та зробив 1 результативну передачу.

Також він провів 5 матчів у Лізі конференцій, відзначившись ще одним забитим м'ячем. На рахунку гравця 4 матчі за збірну України, і станом на 1 жовтня 2025 року він залишається кандидатом до складу команди Сергія Реброва.

спорт футбол Футбол трансфери Полісся Олексій Гуцуляк
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
