Навколо Гуцуляка назріває інтрига з трансфером

Гуцуляк наполягає на бажанні піти з Полісся
Півзахисник "Полісся" Олексій Гуцуляк може змінити клуб уже в зимове трансферне вікно. Футболіст має намір наполягти на відході, попри статус одного з лідерів команди.
Інтересу до гравця з боку клубів найкращих 5 європейських ліг наразі немає, і очікувати на нього найближчої зими теж не доводиться, повідомив Telegram-канал "Інсайди від Пасічника 2.0".
"Полісся" ризикує втратити одного із системоутворюючих гравців у середині сезону. Для амбітного клубу це буде серйозний удар, адже команда розраховує втримати позиції в УПЛ та проявити себе. В Україні є клуб, готовий зробити сильну пропозицію щодо футболіста.
Хто претендує на Гуцуляка
Один із місцевих клубів готує серйозну пропозицію для "Полісся". Ім'я потенційного покупця не розголошується, проте зазначається, що йдеться про топклуб чемпіонату. Інтрига зберігається, і найближчі тижні можуть стати ключовими для вирішення майбутнього Гуцуляка.
За свою кар'єру Олексій Гуцуляк виступав за "Карпати", "Десну", "Колос" і "Дніпро-1". Влітку 2024 року він перейшов у "Полісся", де швидко став одним із ключових футболістів. У поточному сезоні хавбек зіграв 8 матчів в УПЛ, забив 1 гол та зробив 1 результативну передачу.
Також він провів 5 матчів у Лізі конференцій, відзначившись ще одним забитим м'ячем. На рахунку гравця 4 матчі за збірну України, і станом на 1 жовтня 2025 року він залишається кандидатом до складу команди Сергія Реброва.
