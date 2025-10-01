Вокруг Гуцуляка назревает интрига с трансфером

Алексей Гуцуляк в сборной Украины. Фото: УНИАН

Полузащитник "Полесья" Алексей Гуцуляк может сменить клуб уже в зимнее трансферное окно. Футболист намерен настоять на уходе, несмотря на статус одного из лидеров команды.

Интереса к игроку со стороны клубов топ-5 европейских лиг на данный момент нет, и ожидать его ближайшей зимой тоже не приходится, сообщил Telegram-канал "Инсайды от Пасичника 2.0".

"Полесье" рискует потерять одного из системообразующих игроков в середине сезона. Для амбициозного клуба это будет серьезный удар, ведь команда рассчитывает удержать позиции в УПЛ и проявить себя. В Украине есть клуб, готовый сделать сильное предложение по футболисту.

Алексей Гуцуляк во время атаки. Фото: УНИАН

Кто претендует на Гуцуляка

Один из местных клубов готовит серьезное предложение для "Полесья". Имя потенциального покупателя не разглашается, однако отмечается, что речь идет о топ-клубе чемпионата. Интрига сохраняется, и ближайшие недели могут стать ключевыми для решения будущего Гуцуляка.

За свою карьеру Алексей Гуцуляк выступал за "Карпаты", "Десну", "Колос" и "Днепр-1". Летом 2024 года он перешёл в "Полесье", где быстро стал одним из ключевых футболистов. В текущем сезоне хавбек сыграл 8 матчей в УПЛ, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Также он провел 5 матчей в Лиге конференций, отметившись еще одним забитым мячом. На счету игрока 4 матча за сборную Украины, и по состоянию на 1 октября 2025 года он остается кандидатом в состав команды Сергея Реброва.

