Вокруг Гуцуляка назревает интрига с трансфером

Гуцуляк настаивает на желании уйти из Полесья
Полузащитник "Полесья" Алексей Гуцуляк может сменить клуб уже в зимнее трансферное окно. Футболист намерен настоять на уходе, несмотря на статус одного из лидеров команды.
Интереса к игроку со стороны клубов топ-5 европейских лиг на данный момент нет, и ожидать его ближайшей зимой тоже не приходится, сообщил Telegram-канал "Инсайды от Пасичника 2.0".
"Полесье" рискует потерять одного из системообразующих игроков в середине сезона. Для амбициозного клуба это будет серьезный удар, ведь команда рассчитывает удержать позиции в УПЛ и проявить себя. В Украине есть клуб, готовый сделать сильное предложение по футболисту.
Кто претендует на Гуцуляка
Один из местных клубов готовит серьезное предложение для "Полесья". Имя потенциального покупателя не разглашается, однако отмечается, что речь идет о топ-клубе чемпионата. Интрига сохраняется, и ближайшие недели могут стать ключевыми для решения будущего Гуцуляка.
За свою карьеру Алексей Гуцуляк выступал за "Карпаты", "Десну", "Колос" и "Днепр-1". Летом 2024 года он перешёл в "Полесье", где быстро стал одним из ключевых футболистов. В текущем сезоне хавбек сыграл 8 матчей в УПЛ, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
Также он провел 5 матчей в Лиге конференций, отметившись еще одним забитым мячом. На счету игрока 4 матча за сборную Украины, и по состоянию на 1 октября 2025 года он остается кандидатом в состав команды Сергея Реброва.
