Жена Ильи Забарного Ангелина поразила платьем на вечеринке в Париже

Жена Забарного в невероятном платье посетила Парк-де-Пренс
Центральный защитник французского "ПСЖ" Илья Забарный быстро стал основным в новой команде. В этом ему помогает присутствие с ним в Париже его жены-красавицы Ангелины.
Перед матчем с "Барселоной" Илья и Ангелина посетили мероприятие на "Парк-де-Пренс", сообщила возлюбленная футболиста в Instagram.
Ангелина сейчас активно ведет социальные сети. В Instagram у девушки уже 29,7 тысячи фолловеров.
Забарная показала новое платье
Ангелина и Илья в один из вечеров в Париже посетили благотворительное мероприятие на "Парк-де-Пренс".
На вечеринку жена Забарного надела красивое длинное платье с вырезом от бедра. При этом в нем обнаженные плечи, руки и глубокое декольте.
У Ангелины получилось сделать очень красивые фото на фоне величественного стадиона и вечернего неба Парижа. Особой нотки мистичности добавило освещение арены.
Красивый образ с платьем подчеркнули туфли на высоком каблуке и стильная темно-синяя сумка.
