Жена Ильи Забарного Ангелина поразила платьем на вечеринке в Париже

Ангелина Забарная. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Центральный защитник французского "ПСЖ" Илья Забарный быстро стал основным в новой команде. В этом ему помогает присутствие с ним в Париже его жены-красавицы Ангелины.

Перед матчем с "Барселоной" Илья и Ангелина посетили мероприятие на "Парк-де-Пренс", сообщила возлюбленная футболиста в Instagram.

Реклама

Читайте также:

Илья и Ангелина Забарные. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Ангелина сейчас активно ведет социальные сети. В Instagram у девушки уже 29,7 тысячи фолловеров.

Забарная показала новое платье

Ангелина и Илья в один из вечеров в Париже посетили благотворительное мероприятие на "Парк-де-Пренс".

На вечеринку жена Забарного надела красивое длинное платье с вырезом от бедра. При этом в нем обнаженные плечи, руки и глубокое декольте.

Ангелина Забарная. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Ангелина Забарная. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

У Ангелины получилось сделать очень красивые фото на фоне величественного стадиона и вечернего неба Парижа. Особой нотки мистичности добавило освещение арены.

Красивый образ с платьем подчеркнули туфли на высоком каблуке и стильная темно-синяя сумка.

Напомним, Алексей Гуцуляк не хочет играть за "Полесье" и решил покинуть команду.

Ранее стало известно о российском голкипере Матвее Сафонове, который перед началом сезона не захотел уйти из "ПСЖ".