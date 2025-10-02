В Динамо объяснили успех Забарного в ПСЖ

Илья Забарный в матче с "Барселоной". Фото: David Ramirez/Soccrates/Getty Images

В центральной игре второго тура Лиги чемпионов "ПСЖ" одержал победу над "Барселоной" со счетом 2:1. Парижане использовали свои шансы эффективнее, а ключевые эпизоды встречи сыграли на руку команде Луиса Энрике.

Этот результат стал важным шагом для французского клуба на пути к плей-офф турнира, сообщает Sport.ua.

Отдельное внимание в этой встрече привлек 23-летний украинский защитник Илья Забарный. Футболист провел на поле все 90 минут и стал одним из лучших игроков встречи по оценкам аналитических порталов. Его надёжность в обороне и грамотные действия с мячом помогли "ПСЖ" нейтрализовать атаки соперника.

Илья Забарный (справа) во время тренировки. Фото: Reuters/Manon Cruz

Бывший защитник "Динамо" Анатолий Бессмертный отметил, что украинец уверенно вливается в коллектив и уже выглядит игроком европейского уровня. По его словам, Забарный демонстрирует универсализм и готовность брать на себя ответственность в ключевых эпизодах. Именно это позволяет ему быстро адаптироваться в составе парижан.

Характер и техническая база

Эксперт подчеркнул, что у футболиста есть все качества для того, чтобы закрепиться в стартовом составе "ПСЖ". Его физика, спокойствие под давлением и качественная первая передача позволяют быть полезным не только в защите, но и при начале атак. Бессмертный считает, что с такой базой Забарный способен стать лидером обороны команды на долгие годы.

"Илья умеет сохранять холодную голову даже в самых напряженных моментах. У него великолепное видение поля, которое помогает начинать атаки через точные передачи. Я бы выделил его умение подстраховать партнеров и выиграть борьбу в единоборствах. Для футболиста такого возраста это редкое и ценное качество", — сказал Бессмертный.

Следующий поединок в Лиге чемпионов "ПСЖ" проведет в Германии против местного "Байера" 21 октября.

