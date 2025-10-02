Забарный помог ПСЖ одолеть Барселону в Лиге чемпионов

Илья Забарный против Рэшфорда. Фото: Reuters

В рамках второго тура основного раунда Лиги чемпионов сыграли "Барселона" и "ПСЖ". С первых минут на поле вышел украинский центральный защитник парижан Илья Забарный.

"ПСЖ" в этом матче победил со счетом 2:1, сообщил портал Новини.LIVE.

Игроки "ПСЖ" после победы. Фото: "ПСЖ"

"ПСЖ" не был фаворитом, но победил

Французы подошли к матчу с ослабленным составом. Из-за травм отсутствовали Усман Дембеле, Хвича Кварцхелия, Дезере Дуэ и Маркиньос. Все эти игроки являются лидерами команды и без них "ПСЖ" почти не давали шансов против Ламина Ямала и других каталонцев.

"Барселона" активно начала матч и создавала моменты. В одном из эпизодов Забарному пришлось спасать пустые ворота и он сотворил чудо.

Забила "Барселона" на 19-й минуте после комбинации, которая оставила защиту разбитой.

В конце первого тайма "ПСЖ" сравнял счет, когда выход на ворота реализовал Маюлу.

Во второй половине матча "ПСЖ" взял игру под свой контроль и активно шел в атаку. При этом опасные моменты были и у хозяев - Забарному снова пришлось спасать пустые ворота.

В добавленное время победу "ПСЖ" принес удар Гонсалу Рамуша.

После двух матчей у "ПСЖ" шесть очков, тогда как у "Барселоны" три балла.

Отметим, что Забарный провел весь матч и дважды мог забить головой после стандартов.

"Барселона" — "ПСЖ2 — 1:2

Голы: Торрес, 19 - Маюлу, 38, Рамуш, 90

