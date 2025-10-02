Забарний допоміг ПСЖ здолати Барселону в Лізі чемпіонів

Ілля Забарний проти Решфорда. Фото: Reuters

В рамках другого туру основного раунду Ліги чемпіонів зіграли "Барселона" та "ПСЖ". З перших хвилин на поле вийшов український центральний захисник парижан Ілля Забарний.

"ПСЖ" в цьому матчі переміг з рахунком 2:1, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Гравці "ПСЖ" після перемоги. Фото: "ПСЖ"

"ПСЖ" не був фаворитом, але переміг

Французи підійшли до матчу з ослабленим составом. Через травми були відсутні Усман Дембеле, Хвіча Кварцхелія, Дезере Дуе та Маркіньос. Всі ці гравці є лідерами команди, й без них "ПСЖ" майже не давали шансів проти Ламіна Ямала та інших каталонців.

"Барселона" активно почала матч і створювала моменти. В одному з епізодів Забарному довелося рятувати пусті ворота, й він створив диво.

Забила "Барселона" на 19-й хвилині після комбінації, яка залишила захист розбитим.

В кінці першого тайму "ПСЖ" зрівняв рахунок, коли вихід на ворота реалізував Маюлу.

В другій половині матчу "ПСЖ" взяв гру під свій контроль і активно йшов у атаку. При цьому небезпечні моменти були й у господарів — Забарному знову довелося рятувати пусті ворота.

В доданий час перемогу "ПСЖ" приніс удар Гонсалу Рамуша.

Після двох матчів у "ПСЖ" шість очок, тоді як у "Барселони" три бали.

Зазначимо, що Забарний провів весь матч та двічі міг забити головою після стандартів.

"Барселона" — "ПСЖ" — 1:2

Голи: Торрес, 19 — Маюлу, 38, Рамуш, 90

Нагадаємо, житомирське "Полісся" хоче покинути Олексій Гуцуляк, що мріє про Європу.

Раніше повідомлялося про російського воротаря Матвія Сафонова, який не пішов з клубу після вимог Забарного.