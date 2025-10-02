Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Завдяки Забарному ПСЖ з дублерами в атаці переміг Барселону

Завдяки Забарному ПСЖ з дублерами в атаці переміг Барселону

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 06:30
Забарний допоміг ПСЖ здолати Барселону в Лізі чемпіонів
Ілля Забарний проти Решфорда. Фото: Reuters

В рамках другого туру основного раунду Ліги чемпіонів зіграли "Барселона" та "ПСЖ". З перших хвилин на поле вийшов український центральний захисник парижан Ілля Забарний.

"ПСЖ" в цьому матчі переміг з рахунком 2:1, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
Илья Забарный
Гравці "ПСЖ" після перемоги. Фото: "ПСЖ"

"ПСЖ" не був фаворитом, але переміг

Французи підійшли до матчу з ослабленим составом. Через травми були відсутні Усман Дембеле, Хвіча Кварцхелія, Дезере Дуе та Маркіньос. Всі ці гравці є лідерами команди, й без них "ПСЖ" майже не давали шансів проти Ламіна Ямала та інших каталонців.

"Барселона" активно почала матч і створювала моменти. В одному з епізодів Забарному довелося рятувати пусті ворота, й він створив диво.

Забила "Барселона" на 19-й хвилині після комбінації, яка залишила захист розбитим.

В кінці першого тайму "ПСЖ" зрівняв рахунок, коли вихід на ворота реалізував Маюлу.

В другій половині матчу "ПСЖ" взяв гру під свій контроль і активно йшов у атаку. При цьому небезпечні моменти були й у господарів — Забарному знову довелося рятувати пусті ворота.

В доданий час перемогу "ПСЖ" приніс удар Гонсалу Рамуша.

Після двох матчів у "ПСЖ" шість очок, тоді як у "Барселони" три бали.

Зазначимо, що Забарний провів весь матч та двічі міг забити головою після стандартів.

"Барселона" — "ПСЖ" — 1:2

Голи: Торрес, 19 — Маюлу, 38, Рамуш, 90

Нагадаємо, житомирське "Полісся" хоче покинути Олексій Гуцуляк, що мріє про Європу.

Раніше повідомлялося про російського воротаря Матвія Сафонова, який не пішов з клубу після вимог Забарного.

футбол Ліга чемпіонів ПСЖ Барселона Ілля Забарний
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації