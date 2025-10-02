Відео
Україна
Легенда Динамо оцінив реальний рівень гри Забарного

Легенда Динамо оцінив реальний рівень гри Забарного

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 13:31
У Динамо пояснили успіх Забарного в ПСЖ
Ілля Забарний у матчі з "Барселоною". Фото: David Ramirez/Soccrates/Getty Images

У центральній грі другого туру Ліги чемпіонів "ПСЖ" здобув перемогу над "Барселоною" з рахунком 2:1. Парижани використовували свої шанси ефективніше, а ключові епізоди зустрічі зіграли на руку команді Луїса Енріке.

Цей результат став важливим кроком для французького клубу на шляху до плей-офф турніру, повідомляє Sport.ua.

Читайте також:

Окрему увагу в цій зустрічі привернув 23-річний український захисник Ілля Забарний. Футболіст провів на полі всі 90 хвилин і став одним із найкращих гравців зустрічі за оцінками аналітичних порталів. Його надійність в обороні та грамотні дії з м'ячем допомогли "ПСЖ" нейтралізувати атаки суперника.

Илья Забарный
Ілля Забарний (праворуч) під час тренування. Фото: Reuters/Manon Cruz

Колишній захисник "Динамо" Анатолій Безсмертний зазначив, що українець упевнено вливається в колектив і вже виглядає гравцем європейського рівня. За його словами, Забарний демонструє універсалізм та готовність брати на себе відповідальність у ключових епізодах. Саме це дає йому змогу швидко адаптуватися у складі парижан.

Характер і технічна база

Експерт наголосив, що у футболіста є всі якості для того, щоб закріпитися у стартовому складі "ПСЖ". Його фізика, спокій під тиском і якісна перша передача дають змогу бути корисним не тільки в захисті, а й під час початку атак. Безсмертний вважає, що з такою базою Забарний здатний стати лідером оборони команди на довгі роки.

"Ілля вміє зберігати холодну голову навіть у найбільш напружених моментах. У нього чудове бачення поля, яке допомагає починати атаки через точні передачі. Я б виділив його вміння підстрахувати партнерів та виграти боротьбу в єдиноборствах. Для футболіста такого віку це рідкісна і цінна якість", — сказав Безсмертний.

Наступний поєдинок у Лізі чемпіонів "ПСЖ" проведе в Німеччині проти місцевого "Баєра" 21 жовтня.

Нагадаємо, ми детально розповіли про дружину Іллі Забарного, яка підтримувала футболіста від самого початку його кар'єри.

Раніше стало відомо, чому росіянин Матвій Сафонов не збирається йти з "ПСЖ" попри присутність у команді Іллі Забарного.

А в київському "Динамо" назвали причину відмови продавати одного з лідерів команди, на якого розраховує тренерський штаб.

спорт футбол Збірна України з футболу Динамо ПСЖ Ілля Забарний
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
