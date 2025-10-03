Відео
Головна Спорт Дружина футболіста Динамо показала відпочинок на відомому курорті

Дружина футболіста Динамо показала відпочинок на відомому курорті

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 08:10
Дружина воротаря Динамо Нещерета зачарувала своїми фото з відпочинку в Італії
Надія Нещерет. Фото: instagram.com/nadiia_neshcheret

Воротар київського "Динамо" Руслан Нещерет в матчі Ліги конференцій проти "Крістал Пелес" (0:2) повернувся у основний склад клубу. В цей час його дружина Надія Нещерет підтримувала чоловіка з Італії.

Якщо довіряти Instagram, то кохана футболіста наразі на відпочинку.

Читайте також:
Надежда Нещерет
Надія Нещерет. Фото: instagram.com/nadiia_neshcheret

Як відпочиває кохана Нещерета

Дружина воротаря київського "Динамо" викликала захват у своїх підписників, опублікувавши серію стильних та атмосферних фотографій із відпочинку на озері Комо в Італії.

На одному з найвідоміших курортів Італії та світу вона позує в білому жакеті та чорних мінішортах на тлі мальовничих гірських краєвидів і вишуканої апеннінської архітектури.

Надежда Нещерет
Надія Нещерет. Фото: instagram.com/nadiia_neshcheret

Також вона публікувала фото в білій сукні з розпущеним волоссям, які вийшли ще більш ефектно.

Надежда Нещерет
Надія Нещерет. Фото: instagram.com/nadiia_neshcheret

Зазначимо, що після озера Комо дівчина відправилась у столицю моди — до Мілану.

Нагадаємо, відомий тренер оцінив гру Іллі Забарного за "ПСЖ" проти "Барселони" в Лізі чемпіонів.

Керівництво київського "Динамо" не планує звільняти головного тренера Олександра Шовковського — у нього ще є шанси до зими.

Італія футбол Динамо Руслан Нещерет дружини футболістів
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
