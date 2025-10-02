Відео
Україна
Динамо програло Крістал Пелес, але без розгрому

Динамо програло Крістал Пелес, але без розгрому

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 22:11
Динамо Київ програло Крістал Пелес у дебютній грі в Лізі конференцій
Матч "Динамо" — "Крістал Пелес". Фото: Reuters

В рамках основного раунду Ліги конференцій дебютувало київське "Динамо". Суперником українців в першому турі став англійський "Крістал Пелес".

Матч завершився перемогою британців з рахунком 2:0, повідомив портал Новини.LIVE.


Матч Динамо — Кристал Пэлас
"Динамо" поступилося "Крістал Пелес"

Кияни розпочали матч з трьома захисниками та виглядали добре до травми Михавка на 25-й хвилині. Тарас із суперником жорстко зіткнулися головами. Захисник намагався повернутися на поле, але грати вже не зміг.

Коли Михавко покинув поле, то Шовковський дуже довго готував заміну на Буртника. Команда весь цей час грала вдесятьох і пропустила на 31-й хвилині. Піно з лівого флангу подав на дальній кут воротарського, де Муньйос ударом головою перекинув Нещерета.

Після голу "Динамо" перейшло на схему з чотирма захисниками, а Михавка замінив Волошин. Після цього команда стала грати ще гірше.

У другому таймі двічі забив Кетія. При цьому, перший його гол не зарахували через офсайд, але другий вдар був легальним — 0:2.

"Крістал Пелес" не поспішав громити суперника і дав попрацювати в атаці. До того ж на поле вийшов Шола і на полі з'явився гравець, який боровся за моменти і намагався забити.

В кінці гри "Динамо" ще й грало в більшості, оскільки Сосу видалили за дві жовті картки.

"Динамо" Київ — "Крістал Пелес" — 0:2

Голи: Муньйос, 31, Нкетіа, 58

Червона картка: Соса, 76 (друга жовта)

Нагадаємо, відомий український тренер та ексгравець "Динамо" оцінив гру Іллі Забарного в складі "ПСЖ".

Керівництво "Динамо" Київ навіть не думає про відставку Олександра Шовковського.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
