Фанати Крістал Пелес розгорнули прапор Слава Україні — фото

В першому турі основного раунду київське "Динамо" грало проти англійського "Крістал Пелес". Матч проходив у польському Любліні.

На гру прибуло багато англійських фанів, які підтримали не лише свою команду, повідомив паблік Zorya Londonsk.

Англійські фанати висловили респект

Уболівальники "Крістал Пелес" привезли на матч та розгорнули багато прапорів. На одному з них був напис "Слава Україні", хоча він й був зроблений в кольорах англійського клубу.

Уболівальники "Крістал Пелес". Фото: Zorya Londonsk

В день гри англійські фанати тепло спілкувалися з українськими, разом випивали алкогольні напої, робили фото та мінялися футболками.

Зазначимо, що "Крістал Пелес" є одним із головних фаворитів в Лізі конференцій цього сезону. Їх перспективи оцінюються на рівні з італійською "Фіорентиною", яка завжди претендує на перемогу в турнірі.

