Головна Спорт Фанати Крістал Пелес підтримали Україну

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 21:18
Фанати Крістал Пелес розгорнули прапор Слава Україні — фото
Уболівальники "Крістал Пелес". Фото: Zorya Londonsk

В першому турі основного раунду київське "Динамо" грало проти англійського "Крістал Пелес". Матч проходив у польському Любліні.

На гру прибуло багато англійських фанів, які підтримали не лише свою команду, повідомив паблік Zorya Londonsk.

Читайте також:

Англійські фанати висловили респект

Уболівальники "Крістал Пелес" привезли на матч та розгорнули багато прапорів. На одному з них був напис "Слава Україні", хоча він й був зроблений в кольорах англійського клубу.

Болельщики Кристал Пэлас
Уболівальники "Крістал Пелес". Фото: Zorya Londonsk

В день гри англійські фанати тепло спілкувалися з українськими, разом випивали алкогольні напої, робили фото та мінялися футболками.

Зазначимо, що "Крістал Пелес" є одним із головних фаворитів в Лізі конференцій цього сезону. Їх перспективи оцінюються на рівні з італійською "Фіорентиною", яка завжди претендує на перемогу в турнірі.

Нагадаємо, про гру Іллі Забарного в складі "ПСЖ" висловився колишній гравець "Динамо".

Керівництво столичного "Динамо" навіть не думає про звільнення головного тренера.

футбол Динамо Ліга Конференцій вболівальники Крістал Пелес
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
