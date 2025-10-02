Фанати Крістал Пелес розгорнули прапор Слава Україні — фото

Фанати Крістал Пелес підтримали Україну
В першому турі основного раунду київське "Динамо" грало проти англійського "Крістал Пелес". Матч проходив у польському Любліні.
На гру прибуло багато англійських фанів, які підтримали не лише свою команду, повідомив паблік Zorya Londonsk.
Англійські фанати висловили респект
Уболівальники "Крістал Пелес" привезли на матч та розгорнули багато прапорів. На одному з них був напис "Слава Україні", хоча він й був зроблений в кольорах англійського клубу.
В день гри англійські фанати тепло спілкувалися з українськими, разом випивали алкогольні напої, робили фото та мінялися футболками.
Зазначимо, що "Крістал Пелес" є одним із головних фаворитів в Лізі конференцій цього сезону. Їх перспективи оцінюються на рівні з італійською "Фіорентиною", яка завжди претендує на перемогу в турнірі.
Нагадаємо, про гру Іллі Забарного в складі "ПСЖ" висловився колишній гравець "Динамо".
Керівництво столичного "Динамо" навіть не думає про звільнення головного тренера.
Читайте Новини.LIVE!