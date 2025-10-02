Видео
Главная Спорт Фанаты Кристал Пэлас поддержали Украину

Фанаты Кристал Пэлас поддержали Украину

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 21:18
Фанаты Кристал Пэлас развернули флаг Слава Украине — фото
Болельщики "Кристал Пэлас". Фото: Zorya Londonsk

В первом туре основного раунда киевское "Динамо" играло против английского "Кристал Пэлас". Матч проходил в польском Люблине.

На игру прибыло много английских фанов, которые поддержали не только свою команду, сообщил паблик Zorya Londonsk.

Читайте также:

Английские фанаты выразили респект

Болельщики "Кристал Пэлас" привезли на матч и развернули много флагов. На одном из них была надпись "Слава Украине", хотя он и был сделан в цветах английского клуба.

Болельщики Кристал Пэлас
Болельщики "Кристал Пэлас". Фото: Zorya Londonsk

В день игры английские фанаты тепло общались с украинскими, вместе выпивали алкогольные напитки, делали фото и менялись футболками.

Отметим, что "Кристал Пэлас" является одним из главных фаворитов в Лиге конференций этого сезона. Их перспективы оцениваются на уровне с итальянской "Фиорентиной", которая всегда претендует на победу в турнире.

Напомним, об игре Ильи Забарного в составе "ПСЖ" высказался бывший игрок "Динамо".

Руководство столичного "Динамо" даже не думает об увольнении главного тренера.

футбол Динамо Лига Конференций болельщики Кристал Пэлас
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
