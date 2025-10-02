Динамо Киев объявило стартовый состав: Шовковский удивил схемой и игроками

Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" 2 октября стартует в Лиге конференций. Первым соперником столичного клуба будет мощный английский "Кристал Пэлас".

Перед игрой главный тренер киевлян Александр Шовковский назвал стартовый состав, сообщил портал Новини.LIVE.

Стартовый состав "Динамо" Киев. Фото: "Динамо"

Состав "Динамо" на "Кристал Пэлес"

Шовковский решил в этом матче довериться опытным игрокам, но команда стала существенно медленнее. Самые быстрые фланговые полузащитники клуба Шола и Волошин остались на скамейке запасных.

Вероятно, Шовковский сыграет с тремя центральными защитниками: Биловар, Михавко, Тиаре. Фланги перекроют Тымчик и Дубинчак.

В центре нападения сыграет Герреро, а под ним Ярмоленко и Шапаренко. В опорной зоне, вероятно, будут Бражко и Яцык.

