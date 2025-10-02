Динамо Киев объявило стартовый состав: Шовковский удивил схемой и игроками

Шовковский удивил стартовым составом на игру с Кристал Пэлас
Киевское "Динамо" 2 октября стартует в Лиге конференций. Первым соперником столичного клуба будет мощный английский "Кристал Пэлас".
Перед игрой главный тренер киевлян Александр Шовковский назвал стартовый состав, сообщил портал Новини.LIVE.
Состав "Динамо" на "Кристал Пэлес"
Шовковский решил в этом матче довериться опытным игрокам, но команда стала существенно медленнее. Самые быстрые фланговые полузащитники клуба Шола и Волошин остались на скамейке запасных.
Вероятно, Шовковский сыграет с тремя центральными защитниками: Биловар, Михавко, Тиаре. Фланги перекроют Тымчик и Дубинчак.
В центре нападения сыграет Герреро, а под ним Ярмоленко и Шапаренко. В опорной зоне, вероятно, будут Бражко и Яцык.
