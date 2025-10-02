Відео
Україна
Шовковський здивував стартовим складом на гру з Крістал Пелес

Шовковський здивував стартовим складом на гру з Крістал Пелес

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 19:44
Динамо Київ оголосило стартовий склад: Шовковський здивував схемою та гравцями
Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" 2 жовтня стартує в Лізі конференцій. Першим суперником столичного клубу буде потужний англійський "Крістал Пелес".

Перед грою головний тренер киян Олександр Шовковський назвав стартовий склад, повідомив портал Новини.LIVE.

Динамо Киев
Стартовий склад "Динамо" Київ. Фото: "Динамо"

Склад "Динамо" на "Крістал Пелес"

Шовковський вирішив у цьому матчі довіритись досвідченим гравцям, але команда стала суттєво повільнішою. Найшвидші флангові півзахисники клубу Шола та Волошин залишились на лавці запасних.

Ймовірно, Шовковський зіграє з трьома центральними захисниками: Біловар, Михавко, Тіаре. Фланги перекриють Тимчик та Дубінчак.

В центрі нападу зіграє Герреро, а під ним Ярмоленко і Шапаренко. В опорній зоні, ймовірно, будуть Бражко та Яцик.

Нагадаємо, гру Іллі Забарного в складі "ПСЖ" розібрав відомий український тренер.

Керівництво "Динамо" навіть не думає про звільнення Олександра Шовковського з посади головного тренера.

футбол Динамо Ліга Конференцій єврокубки Крістал Пелес
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
