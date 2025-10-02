Динамо Київ оголосило стартовий склад: Шовковський здивував схемою та гравцями

Шовковський здивував стартовим складом на гру з Крістал Пелес
Київське "Динамо" 2 жовтня стартує в Лізі конференцій. Першим суперником столичного клубу буде потужний англійський "Крістал Пелес".
Перед грою головний тренер киян Олександр Шовковський назвав стартовий склад, повідомив портал Новини.LIVE.
Склад "Динамо" на "Крістал Пелес"
Шовковський вирішив у цьому матчі довіритись досвідченим гравцям, але команда стала суттєво повільнішою. Найшвидші флангові півзахисники клубу Шола та Волошин залишились на лавці запасних.
Ймовірно, Шовковський зіграє з трьома центральними захисниками: Біловар, Михавко, Тіаре. Фланги перекриють Тимчик та Дубінчак.
В центрі нападу зіграє Герреро, а під ним Ярмоленко і Шапаренко. В опорній зоні, ймовірно, будуть Бражко та Яцик.
