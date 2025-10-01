Відео
Зірка Крістал Пелес назвав лідерів київського Динамо

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 23:55
Лідер Крістал Пелес назвав головних зірок Динамо перед матчем Ліги конференцій
Марк Гехі. Фото: instagram.com/marcguehi

Київське "Динамо" 2 жовтня дебютує в основному раунді Ліги конференцій. Суперником українців буде англійський "Крістал Пелес".

Перед грою лідер англійців Марк Гехі розповів, кого вважає зірками "Динамо", передає пресслужба клубу.

Читайте також:
Марк Гехи
Кого з гравців "Динамо" бояться в "Крістал Пелес"

За словами Гехі, він уважно стежив за останніми матчами "Динамо" й тому вважає киян здатними демонструвати якісний футбол.

Серед гравців "Динамо" Гехі виділив Володимира Бражка, Андрія Ярмоленка та Дениса Попова, підкресливши, що вся команда діє на високому рівні.

Марк вважає, що досвід регулярних виступів у єврокубках робить "Динамо" небезпечним суперником, який може піднести сюрприз в напруженому та виснажливому матчі.

Матч "Динамо" — "Крістал Пелес" пройде на "Арені Люблін" в Польщі. Початок — 19:45 за київським часом.

Нагадаємо, житомирське "Полісся" може втратити Олексія Гуцуляка.

Раніше повідомлялося стосовно положення в "ПСЖ" російського воротаря Матвія Сафонова, який не пішов з клубу.

Динамо Андрій Ярмоленко Денис Попов Ліга Конференцій Крістал Пелес
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
