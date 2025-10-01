Лидер Кристал Пэлас назвал главных звезд Динамо перед матчем Лиги конференций

Звезда Кристал Пэлес назвал лидеров киевского Динамо
Киевское "Динамо" 2 октября дебютирует в основном раунде Лиги конференций. Соперником украинцев будет английский "Кристал Пэлас".
Перед игрой лидер англичан Марк Гехи рассказал, кого считает звездами "Динамо", передает пресс-служба клуба.
Кого из игроков "Динамо" боятся в "Кристал Пэлас"
По словам Гехи, он внимательно следил за последними матчами "Динамо" и поэтому считает киевлян способными демонстрировать качественный футбол.
Среди игроков "Динамо" Гехи выделил Владимира Бражка, Андрея Ярмоленко и Дениса Попова, подчеркнув, что вся команда действует на высоком уровне.
Марк считает, что опыт регулярных выступлений в еврокубках делает "Динамо" опасным соперником, который может преподнести сюрприз в напряженном и изнурительном матче.
Матч "Динамо" — "Кристал Пэлас" пройдет на "Арене Люблин" в Польше. Начало — 19:45 по киевскому времени.
