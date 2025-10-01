Лидер Кристал Пэлас назвал главных звезд Динамо перед матчем Лиги конференций

Марк Гехи. Фото: instagram.com/marcguehi

Киевское "Динамо" 2 октября дебютирует в основном раунде Лиги конференций. Соперником украинцев будет английский "Кристал Пэлас".

Перед игрой лидер англичан Марк Гехи рассказал, кого считает звездами "Динамо", передает пресс-служба клуба.

Марк Гехи. Фото: instagram.com/marcguehi

Кого из игроков "Динамо" боятся в "Кристал Пэлас"

По словам Гехи, он внимательно следил за последними матчами "Динамо" и поэтому считает киевлян способными демонстрировать качественный футбол.

Среди игроков "Динамо" Гехи выделил Владимира Бражка, Андрея Ярмоленко и Дениса Попова, подчеркнув, что вся команда действует на высоком уровне.

Марк считает, что опыт регулярных выступлений в еврокубках делает "Динамо" опасным соперником, который может преподнести сюрприз в напряженном и изнурительном матче.

Матч "Динамо" — "Кристал Пэлас" пройдет на "Арене Люблин" в Польше. Начало — 19:45 по киевскому времени.

