Главная Спорт Звезда Кристал Пэлес назвал лидеров киевского Динамо

Звезда Кристал Пэлес назвал лидеров киевского Динамо

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 23:55
Лидер Кристал Пэлас назвал главных звезд Динамо перед матчем Лиги конференций
Марк Гехи. Фото: instagram.com/marcguehi

Киевское "Динамо" 2 октября дебютирует в основном раунде Лиги конференций. Соперником украинцев будет английский "Кристал Пэлас".

Перед игрой лидер англичан Марк Гехи рассказал, кого считает звездами "Динамо", передает пресс-служба клуба.

Читайте также:
Марк Гехи
Марк Гехи. Фото: instagram.com/marcguehi

Кого из игроков "Динамо" боятся в "Кристал Пэлас"

По словам Гехи, он внимательно следил за последними матчами "Динамо" и поэтому считает киевлян способными демонстрировать качественный футбол.

Среди игроков "Динамо" Гехи выделил Владимира Бражка, Андрея Ярмоленко и Дениса Попова, подчеркнув, что вся команда действует на высоком уровне.

Марк считает, что опыт регулярных выступлений в еврокубках делает "Динамо" опасным соперником, который может преподнести сюрприз в напряженном и изнурительном матче.

Матч "Динамо" — "Кристал Пэлас" пройдет на "Арене Люблин" в Польше. Начало — 19:45 по киевскому времени.

Напомним, житомирское "Полесье" может потерять Алексея Гуцуляка.

Ранее сообщалось о положении в "ПСЖ" российского вратаря Матвея Сафонова, который не ушел из клуба.

