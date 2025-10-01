Видео
Главная Спорт Шовковский рассказал, что они долго анализировали Кристал Пэлес

Шовковский рассказал, что они долго анализировали Кристал Пэлес

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 20:15
Шовковский оценил подготовку Динамо к старту в ЛК против Кристал Пэлас
Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" 2 октября стартует в еврокубках. В первом туре основного раунда Лиги конференций команда Александра Шовковского сыграет с "Кристал Пэлес".

Перед игрой о матче на пресс-конференции высказался Шовковский, передает портал dynamo.kiev.ua.

Читайте также:
Александр Шовковский
Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

"Динамо" долго готовились к матчу с англичанами

Шовковский признал силу соперника и отметил, что команда отличается дисциплиной, быстрыми атаками и опасными стандартами. Именно поэтому подготовка осуществлялась с глубоким анализом англичан.

"Мы тщательно анализировали их игру и готовились противостоять как в обороне, так и в атаке", — рассказал тренер.

Именно поэтому все тренировки "Динамо" после "Карпат" были посвящены нейтрализации сильных сторон "Кристал Пэлес".

На вопрос о прогрессе в игре на стандартах Шовковский подтвердил роль нового польского тренера, приглашенного специально для работы над этими элементами. Однако, он не стал его сильно выделять и лишь отметил, что для этого специалиста и приглашали.

Относительно ротации состава из-за плотного графика тренер заявил, что она необходима, но задача в каждом матче — побеждать.

Также Шовковский добавил, что команда имеет те же кадровые проблемы, что и в последнем матче против "Карпат" (3:3).

Напомним, ранее стало известно, что двое динамовских сборников зимой могут сменить команду.

Также стало известно где и когда будут транслировать матч "Динамо" в Лиге конференций.

Ранее мы рассказали о россиянине Матвее Сафонове, который не хочет уходить из "ПСЖ".

футбол Динамо Лига Конференций Александр Шовковский еврокубки Кристал Пэлас
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
