Шовковський оцінив підготовку Динамо до старту в ЛК проти Крістал Пелес

Шовковський розповів, що вони довго аналізували гру Крістал Пелес
Київське "Динамо" 2 жовтня стартує в єврокубках. В першому турі основного раунду Ліги конференцій команда Олександра Шовковського зіграє з "Крістал Пелес".
Перед грою про матч на пресконференції висловився Шовковський, передає портал dynamo.kiev.ua.
"Динамо" довго готувалися до матчу з англійцями
Шовковський визнав силу суперника та відзначив, що команда вирізняється дисципліною, швидкими атаками та небезпечними стандартами. Саме тому підготовка здійснювалась з глибоким аналізом англійців.
"Ми ретельно аналізували їхню гру і готувалися протистояти як в обороні, так і в атаці", — розповів тренер.
Саме тому всі тренування "Динамо" після "Карпат" були присвячені нейтралізації сильних "Крістал Пелес".
На запитання про прогрес у грі на стандартах Шовковський підтвердив роль нового польського тренера, запрошеного спеціально для роботи над цими елементами. Однак, він не став його сильно виділяти і лише відзначив, що для цього фахівця й запрошували.
Щодо ротації складу через щільний графік він заявив, що вона необхідна, але завдання в кожному матчі — перемагати.
Також Шовковський додав, що команда має ті ж кадрові проблеми, що й в останньому матчі проти "Карпат" (3:3).
Нагадаємо, раніше стало відомо, що двоє динамівських збірників взимку можуть змінити команду.
Також стало відомо де та коли транслюватимуть матч "Динамо" у Лізі конференцій.
Раніше ми розповіли про росіянина Матвія Сафонова, який не хоче йти з "ПСЖ".
Читайте Новини.LIVE!