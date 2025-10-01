Відео
Головна Спорт Шовковський розповів, що вони довго аналізували гру Крістал Пелес

Шовковський розповів, що вони довго аналізували гру Крістал Пелес

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 20:15
Шовковський оцінив підготовку Динамо до старту в ЛК проти Крістал Пелес
Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" 2 жовтня стартує в єврокубках. В першому турі основного раунду Ліги конференцій команда Олександра Шовковського зіграє з "Крістал Пелес".

Перед грою про матч на пресконференції висловився Шовковський, передає портал dynamo.kiev.ua.

Александр Шовковский
Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

"Динамо" довго готувалися до матчу з англійцями

Шовковський визнав силу суперника та відзначив, що команда вирізняється дисципліною, швидкими атаками та небезпечними стандартами. Саме тому підготовка здійснювалась з глибоким аналізом англійців.

"Ми ретельно аналізували їхню гру і готувалися протистояти як в обороні, так і в атаці", — розповів тренер.

Саме тому всі тренування "Динамо" після "Карпат" були присвячені нейтралізації сильних "Крістал Пелес".

На запитання про прогрес у грі на стандартах Шовковський підтвердив роль нового польського тренера, запрошеного спеціально для роботи над цими елементами. Однак, він не став його сильно виділяти і лише відзначив, що для цього фахівця й запрошували.

Щодо ротації складу через щільний графік він заявив, що вона необхідна, але завдання в кожному матчі — перемагати.

Також Шовковський додав, що команда має ті ж кадрові проблеми, що й в останньому матчі проти "Карпат" (3:3).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що двоє динамівських збірників взимку можуть змінити команду.

Також стало відомо де та коли транслюватимуть матч "Динамо" у Лізі конференцій.

Раніше ми розповіли про росіянина Матвія Сафонова, який не хоче йти з "ПСЖ".

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
