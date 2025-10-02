Видео
Динамо проиграло Кристал Пэлас, но без разгрома

Дата публикации 2 октября 2025 22:11
Динамо Киев проиграло Кристал Пэлас в дебютной игре в Лиге конференций
Матч "Динамо" — "Кристал Пэлас". Фото: Reuters

В рамках основного раунда Лиги конференций дебютировало киевское "Динамо". Соперником украинцев в первом туре стал английский "Кристал Пэлас".

Матч завершился победой британцев со счетом 2:0, сообщил портал Новини.LIVE.

"Динамо" уступило "Кристал Пэлас"

Киевляне начали матч с тремя защитниками и выглядели хорошо до травмы Михавко на 25-й минуте. Тарас с соперником жестко столкнулись головами. Защитник пытался вернуться на поле, но играть уже не смог.

Когда Михавко покинул поле, то Шовковский очень долго готовил замену на Буртника. Команда все это время играла вдесятером и пропустила на 31-й минуте. Пино с левого фланга подал на дальний угол вратарской, где Муньос ударом головой перебросил Нещерета.

После гола "Динамо" перешло на схему с четырьмя защитниками, а Михавко заменил Волошин. Затем команда стала играть еще хуже.

Во втором тайме дважды забил Кетия. При этом, первый его гол не засчитали из-за офсайда, но второй удар был легальным — 0:2.

"Кристал Пэлас" не спешил громить соперника и дал поработать в атаке. К тому же на поле вышел Шола и на поле появился игрок, который боролся за моменты и пытался забить.

В конце игры "Динамо" еще и играло в большинстве, поскольку Сосу удалили за две желтые карточки.

"Динамо" Киев — "Кристал Пэлас" — 0:2

Голы: Муньос, 31, Нкетиа, 58

Красная карточка: Соса, 76 (вторая желтая)

Напомним, известный украинский тренер и экс-игрок "Динамо" оценил игру Ильи Забарного в составе "ПСЖ".

Руководство "Динамо" Киев даже не думает об отставке Александра Шовковского.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
