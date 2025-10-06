Сын Александра Усика завоевал медаль на Кубке Испании по дзюдо

Сыновья Александра Усика Михаил и Кирилл. Фото: instagram.com/usykaa

Абсолютный чемпион мира по боксу Алекандр Усик имеет четырех детей. Один из них уже начал добиваться успеха в спорте.

Сын лучшего супертяжеловеса мира Кирилл, которому 12 лет, получил бронзовую медаль на Кубке Испании по дзюдо. Об этом сообщила академия дзюдо в Марбелье.

Команда Кирилла Усика. Фото: instagram.com/vasylchuk_academy/

Награда для сына Усика

Сын Усика сейчас тренируется в академии Ивана Васильчука в Испании. Именно на странице спортивной школы опубликовали видео ключевого момента победы Кирилла.

Кирилл Усик (второй справа). Фото: instagram.com/vasylchuk_academy/

Кирилл, старший сын Усика, тренируется в Испании вместе с братом Михаилом. Парни уже неоднократно завоевывал призовые места на локальных турнирах, демонстрируя настойчивость, унаследованную от отца.

Кирилл Усик с друзьями. Фото: instagram.com/vasylchuk_academy/

Александр после боя с Даниэлем Дюбуа посетил тренировку сына и выступил перед юными дзюдоистами с мотивационной речью.

Отметим, что Кирилл и Михаил живут в Испании с дедушкой и бабушкой, а Александр больше свободного времени проводит в Украине с дочерьми Елизаветой и Марией.

