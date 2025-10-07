Видео
У Ярмоленко семейные проблемы — подробности от Цыганыка

У Ярмоленко семейные проблемы — подробности от Цыганыка

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 10:39
Цыганык объяснил исчезновение Ярмоленко из Динамо
Андрей Ярмоленко работает с мячом. Фото: пресс-служба "Динамо"

Известный украинский комментатор Игорь Цыганык прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко.

По словам журналиста, отсутствие капитана команды после поединка Лиги конференций вызвано личными причинами, а не спортивными обстоятельствами, отметил Цыганык в эфире своего YouTube-канала.

Читайте также:

Ранее главный тренер киевлян Александр Шовковский сообщил, что Ярмоленко временно покинул расположение клуба по семейным обстоятельствам. Матч против английского "Кристал Пэлас" проходил в польском Люблине, и именно после этой встречи игрок не вернулся с командой в Украину.

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Источники отмечают, что ситуация не связана с дисциплиной или конфликтом в коллективе. Ярмоленко, как утверждают в клубе, заранее уведомил руководство о своих планах и получил полное понимание со стороны президента "Динамо".

Что произошло с Ярмоленко

По информации Игоря Цыганыка, решение о временном отсутствии футболиста принималось совместно с руководством клуба. Ситуация носит личный характер, и точные сроки возвращения полузащитника пока не уточняются.

"Ярмоленко после матча с "Кристал Пэлас" не вернулся с командой в Украину. Насколько я понимаю, у него есть определенная семейная проблема, которую нужно решить. И, насколько мне известно, президент "Динамо" Игорь Суркис был в курсе этой ситуации и с ним Ярмоленко этот момент проговорил. Думаю, что клуб отнесся с пониманием, и когда все урегулируется, Андрей вернется к тренировкам", — рассказал Цыганык. 

Напомним, футболист сборной Украины Егор Ярмолюк может продолжить карьеру в составе европейского гранда. 

Один из сыновей Александра Усика уже добивается успехов в спорте, но речь идет не о боксе. 

спорт футбол Динамо Андрей Ярмоленко Александр Шовковский
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
