Главная Спорт Маркевич объяснил, что происходит с Динамо

Маркевич объяснил, что происходит с Динамо

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 11:14
Мирон Маркевич назвал главную причину кризиса в Динамо
Капитан "бело-синих" Виталий Буяльский. Фото: пресс-служба "Динамо"

В украинской Премьер-лиге завершился восьмой тур, который стал одним из самых непредсказуемых в сезоне. Команды из верхней части таблицы неожиданно потеряли очки, а лидеры вновь столкнулись с проблемами стабильности.

Особенно обсуждаемым стал спад "Динамо", которое уже четыре тура подряд не может одержать победу, сообщает Sport.ua.

Читайте также:

По мнению известного украинского специалиста Мирона Маркевича, киевляне переживают не просто неудачный отрезок, а глубокий игровой кризис. Наставник отметил, что команда теряет концентрацию после перерыва и демонстрирует несогласованность действий между линиями. В матче с "Металлистом 1925" киевляне провели сильный первый тайм, но после перерыва будто потеряли настрой и инициативу.

Тренер подчеркнул, что ситуация внутри коллектива вызывает вопросы. По его мнению, отсутствие эмоционального единства и дисциплины заметно по реакции игроков на поле. "Динамо" остаётся сильным клубом по потенциалу, но всё чаще напоминает команду без внутреннего стержня и характера. Это вызывает тревогу у болельщиков, которые ждут от команды большего. 

Александр Шовковский
Александр Шовковский не может исправить ситуацию. Фото: пресс-служба "Динамо"

Почему у "Динамо" проблемы с мотивацией

Маркевич считает, что главная причина спада является психологической. Игроки не демонстрируют лидерства и командного духа, необходимого для борьбы за титул. При этом нельзя не отметить прогресс соперников: тот же "Металлист 1925" уже успел отобрать очки не только у киевлян, но и у "Шахтера".

В то же время тренер подчеркнул, что полностью ответственность на Шовковского перекладывать нельзя. По его словам, результат отражает общую работу всего штаба и состояния команды. Маркевич добавил, что состав "Динамо" не изменился со времен чемпионского сезона, но игра и ментальность заметно ослабли. Наставник призвал игроков вспомнить традиции клуба и бороться за имя "Динамо" до последней минуты. 

Напомним, бывший футболист "Динамо" Артем Милевский объяснил, почему его не мобилизировали

спорт футбол Динамо Александр Шовковский Мирон Маркевич
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
