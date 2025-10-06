Мирон Маркевич назвал главную причину кризиса в Динамо

Маркевич объяснил, что происходит с Динамо
В украинской Премьер-лиге завершился восьмой тур, который стал одним из самых непредсказуемых в сезоне. Команды из верхней части таблицы неожиданно потеряли очки, а лидеры вновь столкнулись с проблемами стабильности.
Особенно обсуждаемым стал спад "Динамо", которое уже четыре тура подряд не может одержать победу, сообщает Sport.ua.
По мнению известного украинского специалиста Мирона Маркевича, киевляне переживают не просто неудачный отрезок, а глубокий игровой кризис. Наставник отметил, что команда теряет концентрацию после перерыва и демонстрирует несогласованность действий между линиями. В матче с "Металлистом 1925" киевляне провели сильный первый тайм, но после перерыва будто потеряли настрой и инициативу.
Тренер подчеркнул, что ситуация внутри коллектива вызывает вопросы. По его мнению, отсутствие эмоционального единства и дисциплины заметно по реакции игроков на поле. "Динамо" остаётся сильным клубом по потенциалу, но всё чаще напоминает команду без внутреннего стержня и характера. Это вызывает тревогу у болельщиков, которые ждут от команды большего.
Почему у "Динамо" проблемы с мотивацией
Маркевич считает, что главная причина спада является психологической. Игроки не демонстрируют лидерства и командного духа, необходимого для борьбы за титул. При этом нельзя не отметить прогресс соперников: тот же "Металлист 1925" уже успел отобрать очки не только у киевлян, но и у "Шахтера".
В то же время тренер подчеркнул, что полностью ответственность на Шовковского перекладывать нельзя. По его словам, результат отражает общую работу всего штаба и состояния команды. Маркевич добавил, что состав "Динамо" не изменился со времен чемпионского сезона, но игра и ментальность заметно ослабли. Наставник призвал игроков вспомнить традиции клуба и бороться за имя "Динамо" до последней минуты.
