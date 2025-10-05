Видео
Динамо не выигрывает в четырех матчах УПЛ подряд — видео

Дата публикации 5 октября 2025 19:18
Динамо не смогло победить Металлист 1925 — четвертая ничья киевлян в УПЛ
Виталий Буяльский в матче против "Металлиста 1925". Фото: "Динамо"

В рамках Украинской Премьер-лиги состоялась центральная игра восьмого тура. В Киеве сыграли "Динамо" и "Металлист 1925".

Киевляне снова сыграли вничью, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Как "Динамо" снова не победило в УПЛ

"Динамо" отдало инициативу сопернику и тот уверенно атаковал в первые десять минут игры. Затем команда Шовковского забрала инициативу себе и начала давить на ворота соперника.

Волошин, Герреро и Буяльский создавали момент за моментом, а соперник ничего не мог сделать в атаке, а в защите у них был пожар.

На 35-й минуте Волошин дальним ударом с правого фланга застал врасплох вратаря Варакуту, открыв счет. Киевляне могли удваивать преимущество и не раз, но то Герреро попал в перекладину, то удар Буяльского заблокировали.

Во втором тайме Герреро не реализовал выход один на один. Однако, вторая половина игры сначала была равной, затем инициатива была у харьковчан.

"Металлист 1925" наказал "Динамо" на 58-й минуте, когда Литвиненко попал в дальний угол. Далее гости могли выйти вперед благодаря Итодо или Рашицы, а "Динамо" упустило шанс после удара Кабаева в крестовину. Игра завершилась ничьей — четвертой подряд для киевлян.

"Динамо" — "Металлист 1925" — 1:1

Голы: Волошин, 35 — Литвиненко, 58

Напомним, ранее легендарный в прошлом футболист Артем Милевский не будет мобилизован.

Бывший футболист "Милана" и "Динамо" Каха Каладзе снова стал мэром Тбилиси.

Владелец житомирского "Полесья" хочет стать владельцем тренировочной базы "Днепра".

футбол Динамо УПЛ ФК Металлист 1925 Назарий Волошин
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
