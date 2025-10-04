Сабо объяснил, что мешает Динамо выйти из кризиса

Тренер Александр Шовковский во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Бывший главный тренер "Динамо" Йожеф Сабо высказался о текущей ситуации в киевском клубе после поражения от английского "Кристал Пэлас" (0:2) в Лиге конференций.

Легендарный специалист считает, что проблемы команды носят системный характер и не ограничиваются фигурой главного тренера, сообщает BLIK.

По словам Йожефа Сабо, говорить о кризисе в "Динамо" нужно было давно. Киевляне утратили прежнюю физическую мощь и скорость, которыми славились во времена Лобановского. В матче с "Кристал Пэлас" разница в темпе между командами была особенно заметна, что только подчеркнуло слабые стороны украинского клуба.

Лидер команды Андрей Ярмоленко. Фото: пресс-служба "Динамо"

Тренер отметил, что менять Александра Шовковского сейчас бессмысленно, ведь проблема в уровне исполнителей и отсутствии характера. По мнению Сабо, кадровые перестановки не принесут результата, если не изменить подход внутри команды.

"Суркис может звонить, но спасать нечего"

Сабо подчеркнул, что среди украинских специалистов сейчас нет человека, который мог бы радикально изменить ситуацию в "Динамо". Он считает, что легендарным тренерам прошлого поколения — Блохину, Михайличенко, Буряку — вряд ли стоит возвращаться в клуб в его нынешнем состоянии.

"Кризис в "Динамо" длится давно. Команда потеряла физическую готовность и скорость, которые всегда были нашим преимуществом. Я не вижу кандидата, который смог бы сейчас реально помочь. Если бы даже Игорь Суркис позвонил и предложил возглавить "Динамо", я бы отказался, потому что дело не в тренере, а в футболистах", — заявил Йожеф Сабо.

