Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Сабо заявил, что кризис в Динамо продолжается давно

Сабо заявил, что кризис в Динамо продолжается давно

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 10:11
Сабо объяснил, что мешает Динамо выйти из кризиса
Тренер Александр Шовковский во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Бывший главный тренер "Динамо" Йожеф Сабо высказался о текущей ситуации в киевском клубе после поражения от английского "Кристал Пэлас" (0:2) в Лиге конференций.

Легендарный специалист считает, что проблемы команды носят системный характер и не ограничиваются фигурой главного тренера, сообщает BLIK.

Реклама
Читайте также:

По словам Йожефа Сабо, говорить о кризисе в "Динамо" нужно было давно. Киевляне утратили прежнюю физическую мощь и скорость, которыми славились во времена Лобановского. В матче с "Кристал Пэлас" разница в темпе между командами была особенно заметна, что только подчеркнуло слабые стороны украинского клуба.

Андрей Ярмоленко
Лидер команды Андрей Ярмоленко. Фото: пресс-служба "Динамо"

Тренер отметил, что менять Александра Шовковского сейчас бессмысленно, ведь проблема в уровне исполнителей и отсутствии характера. По мнению Сабо, кадровые перестановки не принесут результата, если не изменить подход внутри команды.

"Суркис может звонить, но спасать нечего"

Сабо подчеркнул, что среди украинских специалистов сейчас нет человека, который мог бы радикально изменить ситуацию в "Динамо". Он считает, что легендарным тренерам прошлого поколения — Блохину, Михайличенко, Буряку — вряд ли стоит возвращаться в клуб в его нынешнем состоянии.

"Кризис в "Динамо" длится давно. Команда потеряла физическую готовность и скорость, которые всегда были нашим преимуществом. Я не вижу кандидата, который смог бы сейчас реально помочь. Если бы даже Игорь Суркис позвонил и предложил возглавить "Динамо", я бы отказался, потому что дело не в тренере, а в футболистах", — заявил Йожеф Сабо. 

Напомним, ранее в киевском "Динамо" прокомментировали ситуацию с конфликтом Андрея Ярмоленко и Александра Шовковского. 

Известный тренер объяснил, почему Александру Усику не стоит соглашаться на бой с Джейком Полом по правилам ММА. 

спорт футбол Динамо Александр Шовковский Йожеф Сабо
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации