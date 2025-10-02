Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Бриф объяснил, есть ли конфликт у Ярмоленко с Шовковским

Бриф объяснил, есть ли конфликт у Ярмоленко с Шовковским

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 14:31
Конфликт Ярмоленко с Шовковским — что заявили в Динамо
Эмоции Андрея Ярмоленко. Фото: пресс-служба "Динамо"

В последние недели в прессе и соцсетях активно обсуждали информацию о возможном конфликте между главным тренером "Динамо" Александром Шовковским и капитаном команды Андреем Ярмоленко вплоть до предположений о напряженных отношениях и недопонимании между наставником и лидером коллектива.

Эти слухи вызвали широкий резонанс среди болельщиков и экспертов, поскольку речь шла о ключевой фигуре команды и тренере, который недавно привел клуб к чемпионству, сообщает "Трибуна".

Реклама
Читайте также:

Для многих болельщиков эта тема выглядела слишком чувствительной и могла повлиять на атмосферу внутри коллектива. Руководство клуба решило внести ясность. Генеральный директор "Динамо" Дмитрий Бриф отметил, что никаких проблем между игроком и тренером нет, и все разговоры вокруг этой истории являются надуманными. По его словам, сотрудничество Ярмоленко и Шовковского строится на взаимном уважении и полном понимании задач. 

Александр Шовковский
Главный тренер Александр Шовковский. Фото: пресс-служба клуба

Позиция руководства "Динамо"

Бриф подчеркнул, что отношения между капитаном и главным тренером соответствуют профессиональному уровню, а все инсинуации об их ссорах не имеют под собой оснований. Он добавил, что внутри команды сохраняется рабочая атмосфера, которая помогает добиваться результатов в чемпионате и еврокубках.

"Эта тема давно закрыта и не требует обсуждения. Тренер уже говорил об этом публично, и его слова остаются актуальными. Между ним и Андреем царит уважение, что и должно быть в профессиональном клубе. Я искренне считаю, что возвращаться к этому вопросу больше смысла нет", — объяснил Бриф. 

Напомним, ранее Дмитрий Бриф охарактеризовал позицию "Динамо" по поводу возможного трансфера Владимира Бражко. 

Голкипер сборной России Матвей Сафонов не собирается уходить из "ПСЖ" после трансфера украинца Ильи Забарного. 

спорт футбол Динамо Андрей Ярмоленко Александр Шовковский Дмитрий Бриф
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации