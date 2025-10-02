Конфликт Ярмоленко с Шовковским — что заявили в Динамо

Эмоции Андрея Ярмоленко. Фото: пресс-служба "Динамо"

В последние недели в прессе и соцсетях активно обсуждали информацию о возможном конфликте между главным тренером "Динамо" Александром Шовковским и капитаном команды Андреем Ярмоленко вплоть до предположений о напряженных отношениях и недопонимании между наставником и лидером коллектива.

Эти слухи вызвали широкий резонанс среди болельщиков и экспертов, поскольку речь шла о ключевой фигуре команды и тренере, который недавно привел клуб к чемпионству, сообщает "Трибуна".

Для многих болельщиков эта тема выглядела слишком чувствительной и могла повлиять на атмосферу внутри коллектива. Руководство клуба решило внести ясность. Генеральный директор "Динамо" Дмитрий Бриф отметил, что никаких проблем между игроком и тренером нет, и все разговоры вокруг этой истории являются надуманными. По его словам, сотрудничество Ярмоленко и Шовковского строится на взаимном уважении и полном понимании задач.

Главный тренер Александр Шовковский. Фото: пресс-служба клуба

Позиция руководства "Динамо"

Бриф подчеркнул, что отношения между капитаном и главным тренером соответствуют профессиональному уровню, а все инсинуации об их ссорах не имеют под собой оснований. Он добавил, что внутри команды сохраняется рабочая атмосфера, которая помогает добиваться результатов в чемпионате и еврокубках.

"Эта тема давно закрыта и не требует обсуждения. Тренер уже говорил об этом публично, и его слова остаются актуальными. Между ним и Андреем царит уважение, что и должно быть в профессиональном клубе. Я искренне считаю, что возвращаться к этому вопросу больше смысла нет", — объяснил Бриф.

