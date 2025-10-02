Конфлікт Ярмоленка з Шовковським — що заявили в Динамо

Емоції Андрія Ярмоленка. Фото: пресслужба "Динамо"

Останніми тижнями в пресі та соцмережах активно обговорювали інформацію про можливий конфлікт між головним тренером "Динамо" Олександром Шовковським та капітаном команди Андрієм Ярмоленком, аж до припущень про напружені стосунки та непорозуміння між наставником та лідером колективу.

Ці чутки викликали широкий резонанс серед уболівальників та експертів, оскільки йшлося про ключову фігуру команди та тренера, який нещодавно привів клуб до чемпіонства, повідомляє "Трибуна".

Для багатьох уболівальників ця тема виглядала занадто чутливою та могла вплинути на атмосферу всередині колективу. Керівництво клубу вирішило внести ясність. Генеральний директор "Динамо" Дмитро Бріф зазначив, що жодних проблем між гравцем та тренером немає, і всі розмови навколо цієї історії є надуманими. За його словами, співпраця Ярмоленка та Шовковського будується на взаємній повазі та повному розумінні завдань.

Головний тренер Олександр Шовковський. Фото: пресслужба клубу

Позиція керівництва "Динамо"

Бріф підкреслив, що стосунки між капітаном та головним тренером відповідають професійному рівню, а всі інсинуації про їхні сварки не мають під собою підстав. Він додав, що всередині команди зберігається робоча атмосфера, яка допомагає досягати результатів у чемпіонаті та єврокубках.

"Ця тема давно закрита та не потребує обговорення. Тренер уже говорив про це публічно, і його слова залишаються актуальними. Між ним та Андрієм панує повага, що й має бути в професійному клубі. Я щиро вважаю, що повертатися до цього питання більше сенсу немає", — пояснив Бріф.

