Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Бріф пояснив, чи є конфлікт у Ярмоленка з Шовковським

Бріф пояснив, чи є конфлікт у Ярмоленка з Шовковським

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 14:31
Конфлікт Ярмоленка з Шовковським — що заявили в Динамо
Емоції Андрія Ярмоленка. Фото: пресслужба "Динамо"

Останніми тижнями в пресі та соцмережах активно обговорювали інформацію про можливий конфлікт між головним тренером "Динамо" Олександром Шовковським та капітаном команди Андрієм Ярмоленком, аж до припущень про напружені стосунки та непорозуміння між наставником та лідером колективу.

Ці чутки викликали широкий резонанс серед уболівальників та експертів, оскільки йшлося про ключову фігуру команди та тренера, який нещодавно привів клуб до чемпіонства, повідомляє "Трибуна".

Реклама
Читайте також:

Для багатьох уболівальників ця тема виглядала занадто чутливою та могла вплинути на атмосферу всередині колективу. Керівництво клубу вирішило внести ясність. Генеральний директор "Динамо" Дмитро Бріф зазначив, що жодних проблем між гравцем та тренером немає, і всі розмови навколо цієї історії є надуманими. За його словами, співпраця Ярмоленка та Шовковського будується на взаємній повазі та повному розумінні завдань.

Александр Шовковский
Головний тренер Олександр Шовковський. Фото: пресслужба клубу

Позиція керівництва "Динамо"

Бріф підкреслив, що стосунки між капітаном та головним тренером відповідають професійному рівню, а всі інсинуації про їхні сварки не мають під собою підстав. Він додав, що всередині команди зберігається робоча атмосфера, яка допомагає досягати результатів у чемпіонаті та єврокубках.

"Ця тема давно закрита та не потребує обговорення. Тренер уже говорив про це публічно, і його слова залишаються актуальними. Між ним та Андрієм панує повага, що й має бути в професійному клубі. Я щиро вважаю, що повертатися до цього питання більше сенсу немає", — пояснив Бріф.

Нагадаємо, раніше Дмитро Бріф охарактеризував позицію "Динамо" з приводу можливого трансферу Володимира Бражка.

Голкіпер збірної Росії Матвій Сафонов не збирається йти з "ПСЖ" після трансферу українця Іллі Забарного.

спорт футбол Динамо Андрій Ярмоленко Олександр Шовковський Дмитро Бріф
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації