Маркевич объяснил, почему нельзя увольнять Шовковского

Тренер "бело-синих" Александр Шовковский. Фото: пресс-служба "Динамо"

Опытный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о ситуации в "Динамо" после поражения киевлян в Лиге конференций от английского "Кристал Пэлас" (0:2).

По его мнению, дело не в Александре Шовковском, а в качестве состава, который не соответствует современным требованиям, сообщает "Спорт-Экспресс Украина".

Мирон Маркевич отметил, что соперник из Англии сейчас является одной из сильнейших команд АПЛ, что подтверждается результатами на внутренней арене. В то же время, он подчеркнул, что киевляне слишком легко позволили сопернику забить дважды, что стало ключевым фактором итогового результата.

Владимир Бражко (слева) борется за мяч. Фото: пресс-служба "Динамо"

Тренер обратил внимание, что у "Динамо" были трудности не только в еврокубке, но и в чемпионате Украины, где команда выдала три ничьи подряд. Именно эти результаты усилили критику в адрес Шовковского и разговоры о возможной отставке наставника.

Проблема "Динамо" не в тренере, а в игроках

Маркевич считает, что уволить главного тренера — это самое простое решение. Настоящая же проблема заключается в уровне футболистов, которые не справляются с нагрузкой и не показывают должного уровня игры.

"Что даст увольнение Шовковского в нынешней ситуации? У "Динамо" просто не хватает качественных футболистов. Многие из нынешнего состава не дотягивают до уровня клуба. Вот в этом и есть главная проблема, а менять тренеров легче всего", — объяснил Маркевич.

