Маркевич пояснив, чому не можна звільняти Шовковського

Тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський. Фото: пресслужба "Динамо"

Досвідчений український тренер Мирон Маркевич висловився про ситуацію в "Динамо" після поразки киян у Лізі конференцій від англійського "Кристал Пелас" (0:2).

На його думку, справа не в Олександрі Шовковському, а в якості складу, який не відповідає сучасним вимогам, повідомляє "Спорт-Експрес Україна".

Мирон Маркевич зазначив, що суперник з Англії зараз є однією з найсильніших команд АПЛ, що підтверджується результатами на внутрішній арені. Водночас він підкреслив, що кияни занадто легко дозволили супернику забити двічі, що стало ключовим фактором підсумкового результату.

Володимир Бражко (ліворуч) бореться за м'яч. Фото: пресслужба "Динамо"

Тренер звернув увагу, що в "Динамо" були труднощі не тільки в єврокубку, а й у чемпіонаті України, де команда видала три нічиї поспіль. Саме ці результати посилили критику на адресу Шовковського та розмови про можливу відставку наставника.

Проблема "Динамо" не в тренері, а в гравцях

Маркевич вважає, що звільнити головного тренера - це найпростіше рішення. Справжня ж проблема полягає в рівні футболістів, які не справляються з навантаженням і не показують належного рівня гри.

"Що дасть звільнення Шовковського в нинішній ситуації? У "Динамо" просто не вистачає якісних футболістів. Багато хто з нинішнього складу не дотягує до рівня клубу. Ось у цьому і є головна проблема, а міняти тренерів найлегше", — пояснив Маркевич.

