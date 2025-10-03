Маркевич пояснив, чому не можна звільняти Шовковського

Маркевич назвав головну проблему київського Динамо
Досвідчений український тренер Мирон Маркевич висловився про ситуацію в "Динамо" після поразки киян у Лізі конференцій від англійського "Кристал Пелас" (0:2).
На його думку, справа не в Олександрі Шовковському, а в якості складу, який не відповідає сучасним вимогам, повідомляє "Спорт-Експрес Україна".
Мирон Маркевич зазначив, що суперник з Англії зараз є однією з найсильніших команд АПЛ, що підтверджується результатами на внутрішній арені. Водночас він підкреслив, що кияни занадто легко дозволили супернику забити двічі, що стало ключовим фактором підсумкового результату.
Тренер звернув увагу, що в "Динамо" були труднощі не тільки в єврокубку, а й у чемпіонаті України, де команда видала три нічиї поспіль. Саме ці результати посилили критику на адресу Шовковського та розмови про можливу відставку наставника.
Проблема "Динамо" не в тренері, а в гравцях
Маркевич вважає, що звільнити головного тренера - це найпростіше рішення. Справжня ж проблема полягає в рівні футболістів, які не справляються з навантаженням і не показують належного рівня гри.
"Що дасть звільнення Шовковського в нинішній ситуації? У "Динамо" просто не вистачає якісних футболістів. Багато хто з нинішнього складу не дотягує до рівня клубу. Ось у цьому і є головна проблема, а міняти тренерів найлегше", — пояснив Маркевич.
Нагадаємо, дружина воротаря київського "Динамо" Руслана Нещерета показала фотографії з престижного курорту.
Тренер відомого російського спортсмена застеріг Олександра Усика від поєдинку з Джейком Полом.
Читайте Новини.LIVE!