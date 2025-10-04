Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Сабо заявив, що криза в Динамо триває давно

Сабо заявив, що криза в Динамо триває давно

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 10:11
Сабо пояснив, що заважає Динамо вийти з кризи
Тренер Олександр Шовковський під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Колишній головний тренер "Динамо" Йожеф Сабо висловився про поточну ситуацію в київському клубі після поразки від англійського "Кристал Пелас" (0:2) у Лізі конференцій.

Легендарний фахівець вважає, що проблеми команди мають системний характер і не обмежуються фігурою головного тренера, повідомляє BLIK.

Реклама
Читайте також:

За словами Йожефа Сабо, говорити про кризу в "Динамо" потрібно було давно. Кияни втратили колишню фізичну міць та швидкість, якими славилися за часів Лобановського. У матчі з "Кристал Пелас" різниця в темпі між командами була особливо помітна, що тільки підкреслило слабкі сторони українського клубу.

Андрей Ярмоленко
Лідер команди Андрій Ярмоленко. Фото: пресслужба "Динамо"

Тренер наголосив, що змінювати Олександра Шовковського зараз безглуздо, адже проблема в рівні виконавців та відсутності характеру. На думку Сабо, кадрові перестановки не принесуть результату, якщо не змінити підхід усередині команди.

"Суркіс може дзвонити, але рятувати нічого"

Сабо наголосив, що серед українських фахівців зараз немає людини, яка могла б радикально змінити ситуацію в "Динамо". Він вважає, що легендарним тренерам минулого покоління — Блохіну, Михайличенку, Буряку — навряд чи варто повертатися в клуб у його нинішньому стані.

"Криза в "Динамо" триває давно. Команда втратила фізичну готовність та швидкість, які завжди були нашою перевагою. Я не бачу кандидата, який зміг би зараз реально допомогти. Якби навіть Ігор Суркіс зателефонував та запропонував очолити "Динамо", я б відмовився, тому що справа не в тренері, а у футболістах", — заявив Йожеф Сабо.

Нагадаємо, раніше в київському "Динамо" прокоментували ситуацію з конфліктом Андрія Ярмоленка та Олександра Шовковського.

Відомий тренер пояснив, чому Олександру Усику не варто погоджуватися на бій із Джейком Полом за правилами ММА.

спорт футбол Динамо Олександр Шовковський Йожеф Сабо
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації