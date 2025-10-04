Сабо пояснив, що заважає Динамо вийти з кризи

Тренер Олександр Шовковський під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Колишній головний тренер "Динамо" Йожеф Сабо висловився про поточну ситуацію в київському клубі після поразки від англійського "Кристал Пелас" (0:2) у Лізі конференцій.

Легендарний фахівець вважає, що проблеми команди мають системний характер і не обмежуються фігурою головного тренера, повідомляє BLIK.

За словами Йожефа Сабо, говорити про кризу в "Динамо" потрібно було давно. Кияни втратили колишню фізичну міць та швидкість, якими славилися за часів Лобановського. У матчі з "Кристал Пелас" різниця в темпі між командами була особливо помітна, що тільки підкреслило слабкі сторони українського клубу.

Лідер команди Андрій Ярмоленко. Фото: пресслужба "Динамо"

Тренер наголосив, що змінювати Олександра Шовковського зараз безглуздо, адже проблема в рівні виконавців та відсутності характеру. На думку Сабо, кадрові перестановки не принесуть результату, якщо не змінити підхід усередині команди.

"Суркіс може дзвонити, але рятувати нічого"

Сабо наголосив, що серед українських фахівців зараз немає людини, яка могла б радикально змінити ситуацію в "Динамо". Він вважає, що легендарним тренерам минулого покоління — Блохіну, Михайличенку, Буряку — навряд чи варто повертатися в клуб у його нинішньому стані.

"Криза в "Динамо" триває давно. Команда втратила фізичну готовність та швидкість, які завжди були нашою перевагою. Я не бачу кандидата, який зміг би зараз реально допомогти. Якби навіть Ігор Суркіс зателефонував та запропонував очолити "Динамо", я б відмовився, тому що справа не в тренері, а у футболістах", — заявив Йожеф Сабо.

