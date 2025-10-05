Відео
Динамо не виграє в чотирьох матчах УПЛ поспіль — відео

Динамо не виграє в чотирьох матчах УПЛ поспіль — відео

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 19:18
Динамо не змогло перемогти Металіст 1925 — четверта нічия киян в УПЛ
Віталій Буяльський в матчі проти "Металіста 1925". Фото: "Динамо"

У рамках Української Прем'єр-ліги відбулася центральна гра восьмого туру. В Києві зіграли "Динамо" та "Металіст 1925".

Кияни знову зіграли внічию, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Як "Динамо" знову не перемогло в УПЛ

"Динамо" віддало ініціативу супернику і той упевнено атакував в перші десять хвилин гри. Потім команда Шовковського забрала ініціативу собі та почала тиснути на ворота суперника.

Волошин, Герреро та Буяльський створювали момент за моментом, а суперник нічого не міг зробити в атаці, а в захисті у них була пожежа.

На 35-й хвилині Волошин дальнім ударом з правого флангу застав зненацька воротаря Варакуту, відкривши рахунок. Кияни могли подвоювати перевагу і не раз, але то Герреро влучив у поперечину, то удар Буяльського заблокували.

У другому таймі Герреро не реалізував вихід віч-на-віч. Однак, друга половина гри спочатку була рівною, потім ініціатива була у харків'ян.

"Металіст 1925" покарав "Динамо" на 58-й хвилині, коли Литвиненко влучив у дальній кут. Далі гості могли вийти вперед через Ітодо чи Рашицю, а "Динамо" втратило шанс після удару Кабаєва в хрестовину. Гра завершилася нічиєю — четвертою поспіль для киян.

"Динамо" — "Металіст 1925" — 1:1

Голи: Волошин, 35 — Литвиненко, 58

Нагадаємо, раніше легендарний в минулому футболіст Артем Мілевський не буде мобілізований.

Колишній футболіст "Мілану" та "Динамо" Каха Каладзе знову став мером Тбілісі.

Власник житомирського "Полісся" хоче стати власником тренувальної бази "Дніпра".

футбол Динамо УПЛ ФК Металіст 1925 Назарій Волошин
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
