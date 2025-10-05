Динамо не змогло перемогти Металіст 1925 — четверта нічия киян в УПЛ

Віталій Буяльський в матчі проти "Металіста 1925". Фото: "Динамо"

У рамках Української Прем'єр-ліги відбулася центральна гра восьмого туру. В Києві зіграли "Динамо" та "Металіст 1925".

Кияни знову зіграли внічию, повідомив портал Новини.LIVE.

Як "Динамо" знову не перемогло в УПЛ

"Динамо" віддало ініціативу супернику і той упевнено атакував в перші десять хвилин гри. Потім команда Шовковського забрала ініціативу собі та почала тиснути на ворота суперника.

Волошин, Герреро та Буяльський створювали момент за моментом, а суперник нічого не міг зробити в атаці, а в захисті у них була пожежа.

На 35-й хвилині Волошин дальнім ударом з правого флангу застав зненацька воротаря Варакуту, відкривши рахунок. Кияни могли подвоювати перевагу і не раз, але то Герреро влучив у поперечину, то удар Буяльського заблокували.

У другому таймі Герреро не реалізував вихід віч-на-віч. Однак, друга половина гри спочатку була рівною, потім ініціатива була у харків'ян.

"Металіст 1925" покарав "Динамо" на 58-й хвилині, коли Литвиненко влучив у дальній кут. Далі гості могли вийти вперед через Ітодо чи Рашицю, а "Динамо" втратило шанс після удару Кабаєва в хрестовину. Гра завершилася нічиєю — четвертою поспіль для киян.

"Динамо" — "Металіст 1925" — 1:1

Голи: Волошин, 35 — Литвиненко, 58

