Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Буткевич претендує на легендарну тренувальну базу Дніпра

Буткевич претендує на легендарну тренувальну базу Дніпра

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 11:21
Буткевич планує придбати тренувальну базу Дніпра
Геннадій Буткевич. Фото: "Полісся"

Власник житомирського "Полісся" Геннадій Буткевич планує зробити нові інвестиції у футбол. Для цього йому потрібна легендарна тренувальна база в Придніпровську (Дніпропетровська область).

Про плани Буткевича повідомляє паблік "Дніпрянин" з посиланням на інсайдерську інформацію.

Тренировочная база Днепра
Тренувальна база "Дніпра". Фото: ПриватБанк

Які плани у Буткевича

Буткевич хоче взяти участь в тендері ПриватБанка через Prozorro. Банк продаватиме базу в Придніпровську та "Дніпро-Арену" зі стартовою ціною 150 млн грн без ПДВ.

Приймання заявок на торги триває до 29 жовтня. Гарантійний внесок становить 7,5 млн грн.

Базу, яка належала оригінальному "Дніпру", реконструювали у 2010 році. На ній знаходяться сім полів, критий манеж, медцентр, басейн і котеджне містечко.

Інтерес Буткевича до бази пов’язують із його амбіціями щодо відновлення футбольної школи "Дніпро-75".

Уродженець Дніпра раніше вивів "Полісся" в УПЛ і в єврокубки. В Житомирі він збудував сучасну тренувальну базу.

Цікаво, що є інформація лише про інтерес Буткевича до бази, але не до "Дніпро-Арени".

футбол Дніпро інфраструктура Генадій Буткевич Полісся
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
