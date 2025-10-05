Буткевич планує придбати тренувальну базу Дніпра

Геннадій Буткевич. Фото: "Полісся"

Власник житомирського "Полісся" Геннадій Буткевич планує зробити нові інвестиції у футбол. Для цього йому потрібна легендарна тренувальна база в Придніпровську (Дніпропетровська область).

Про плани Буткевича повідомляє паблік "Дніпрянин" з посиланням на інсайдерську інформацію.

Тренувальна база "Дніпра". Фото: ПриватБанк

Які плани у Буткевича

Буткевич хоче взяти участь в тендері ПриватБанка через Prozorro. Банк продаватиме базу в Придніпровську та "Дніпро-Арену" зі стартовою ціною 150 млн грн без ПДВ.

Приймання заявок на торги триває до 29 жовтня. Гарантійний внесок становить 7,5 млн грн.

Базу, яка належала оригінальному "Дніпру", реконструювали у 2010 році. На ній знаходяться сім полів, критий манеж, медцентр, басейн і котеджне містечко.

Інтерес Буткевича до бази пов’язують із його амбіціями щодо відновлення футбольної школи "Дніпро-75".

Уродженець Дніпра раніше вивів "Полісся" в УПЛ і в єврокубки. В Житомирі він збудував сучасну тренувальну базу.

Цікаво, що є інформація лише про інтерес Буткевича до бази, але не до "Дніпро-Арени".

