Ванат створив шедевр в Іспанії та допоміг Жироні обіграти Валенсію

Владислав Ванат на полі. Фото: Alex Caparros/Getty Images

"Жирона" здобула першу перемогу в нинішньому сезоні чемпіонату Іспанії, обігравши "Валенсію" з рахунком 2:1. Головним героєм зустрічі став український форвард Владислав Ванат, чий гол став справжньою окрасою туру.

Команда Мічела Санчеса завдяки успіху піднялася з останнього місця турнірної таблиці, повідомляє портал Новини.LIVE.

Перед матчем каталонці перебували у вкрай важкому становищі, не вигравши жодної зустрічі в Ла-Лізі та маючи в активі лише три нічиї. З трьох українців у складі клубу зіграти зміг тільки Ванат: Циганков відновлюється після травми, а Крапивцов перебуває в Чилі на чемпіонаті світу серед юнаків.

Від самого початку зустрічі "Жирона" діяла активно і відкрила рахунок уже на 18-й хвилині. Ванат після невдалого виносу захисника суперників підхопив м'яч та потужним ударом з лівої ноги відправив його точно в дев'ятку воріт "Валенсії". Гол став другим для форварда в поточному сезоні та вдихнув життя в гру команди.

Друге дихання "Жирони"

Після перерви гості змогли відігратися зусиллями Дієго Лопеса, проте каталонці швидко повернули перевагу: після удару Ваната першим на добиванні виявився Арнау Мартінес. Фінальні хвилини матчу перетворилися на справжню битву: господарі залишилися вдев'ятьох після вилучення Івана Мартіна та Алехандро Франсеса, але зуміли втримати переможний рахунок.

Успіх дозволив "Жироні" піднятися на 17-те місце в таблиці, що поза зоною вильоту. Для Ваната це вже другий гол у чемпіонаті Іспанії, і цього разу переможний.

