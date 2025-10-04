Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ванат приніс Жироні першу перемогу в сезоні

Ванат приніс Жироні першу перемогу в сезоні

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 19:41
Ванат створив шедевр в Іспанії та допоміг Жироні обіграти Валенсію
Владислав Ванат на полі. Фото: Alex Caparros/Getty Images

"Жирона" здобула першу перемогу в нинішньому сезоні чемпіонату Іспанії, обігравши "Валенсію" з рахунком 2:1. Головним героєм зустрічі став український форвард Владислав Ванат, чий гол став справжньою окрасою туру.

Команда Мічела Санчеса завдяки успіху піднялася з останнього місця турнірної таблиці, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Перед матчем каталонці перебували у вкрай важкому становищі, не вигравши жодної зустрічі в Ла-Лізі та маючи в активі лише три нічиї. З трьох українців у складі клубу зіграти зміг тільки Ванат: Циганков відновлюється після травми, а Крапивцов перебуває в Чилі на чемпіонаті світу серед юнаків.

Від самого початку зустрічі "Жирона" діяла активно і відкрила рахунок уже на 18-й хвилині. Ванат після невдалого виносу захисника суперників підхопив м'яч та потужним ударом з лівої ноги відправив його точно в дев'ятку воріт "Валенсії". Гол став другим для форварда в поточному сезоні та вдихнув життя в гру команди.

Друге дихання "Жирони"

Після перерви гості змогли відігратися зусиллями Дієго Лопеса, проте каталонці швидко повернули перевагу: після удару Ваната першим на добиванні виявився Арнау Мартінес. Фінальні хвилини матчу перетворилися на справжню битву: господарі залишилися вдев'ятьох після вилучення Івана Мартіна та Алехандро Франсеса, але зуміли втримати переможний рахунок.

Успіх дозволив "Жироні" піднятися на 17-те місце в таблиці, що поза зоною вильоту. Для Ваната це вже другий гол у чемпіонаті Іспанії, і цього разу переможний.

Нагадаємо, ексфутболіст збірної України Артем Мілевський здивував заявою про мобілізацію.

Українські фігуристи Ірина Підгайна та Артем Коваль встановили фантастичне досягнення на престижному турнірі.

спорт футбол Іспанська Ла Ліга Владислав Ванат Жирона Валенсія
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації