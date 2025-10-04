Видео
Главная Спорт Ванат принес Жироне первую победу в сезоне

Ванат принес Жироне первую победу в сезоне

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 19:41
Ванат сотворил шедевр в Испании и помог Жироне обыграть Валенсию
Владислав Ванат на поле. Фото: Alex Caparros/Getty Images

"Жирона" одержала первую победу в нынешнем сезоне чемпионата Испании, обыграв "Валенсию" со счетом 2:1. Главным героем встречи стал украинский форвард Владислав Ванат, чей гол стал настоящим украшением тура.

Команда Мичела Санчеса благодаря успеху поднялась с последнего места турнирной таблицы, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Перед матчем каталонцы находились в крайне тяжелом положении, не выиграв ни одной встречи в Ла Лиге и имея в активе лишь три ничьи. Из трех украинцев в составе клуба сыграть смог только Ванат: Цыганков восстанавливается после травмы, а Крапивцов находится в Чили на чемпионате мира среди юношей. 

С самого начала встречи "Жирона" действовала активно и открыла счет уже на 18-й минуте. Ванат после неудачного выноса защитника соперников подхватил мяч и мощным ударом с левой ноги отправил его точно в девятку ворот "Валенсии". Гол стал вторым для форварда в текущем сезоне и вдохнул жизнь в игру команды. 

Второе дыхание "Жироны"

После перерыва гости смогли отыграться усилиями Диего Лопеса, однако каталонцы быстро вернули преимущество: после удара Ваната первым на добивании оказался Арнау Мартинес. Концовка матча превратилась в настоящую битву: хозяева остались вдевятером после удаления Ивана Мартина и Алехандро Франсеса, но сумели удержать победный счет.

Успех позволил "Жироне" подняться на 17-е место в таблице, что вне зоны вылета. Для Ваната это уже второй гол в чемпионате Испании, и на этот раз победный. 

Напомним, экс-футболист сборной Украины Артем Милевский удивил заявлением о мобилизации. 

Украинские фигуристы Ирина Пидгайна и Артем Коваль установили фантастическое достижение на престижном турнире. 

спорт футбол Испанская Ла Лига Владислав Ванат Жирона Валенсия
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
