Главная Спорт Украинская пара установила рекорд в фигурном катании

Украинская пара установила рекорд в фигурном катании

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 18:20
Фигуристы Пидгайна и Коваль выиграли четвертое золото в Гран-при
Ирина Пидгайна и Артем Коваль во время выступления. Фото: Jurij Kodrun - International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

Украинская пара фигуристов Ирина Пидгайна и Артем Коваль вновь покорили лед, выиграв этап юниорского Гран-при в польском Гданьске. Для них это уже четвертая "золотая" медаль в карьере на этом уровне и вторая победа в текущем сезоне.

Ранее Пидгайна и Коваль стали лучшими на этапе в Анкаре, завершив соревнования с результатом 155.14 балла, сообщает "Суспільне Спорт".

Читайте также:

В Гданьске дуэт улучшил собственное достижение, показав высший результат сезона. В ритмическом танце украинцы получили 65.69 балла — это лучший показатель в сезоне для Ирины Пидгайной и Артема Коваля. Победа в произвольной программе далась с минимальным преимуществом: они обошли канадцев Лайлу Вейллон и Александра Брендиса всего на 0.6 балла. 

Достижение украинских фигуристов

Общий результат Пидгайной и Коваля составил 164.13 балла. Канадская пара уступила 2.69 балла, а тройку лидеров замкнули итальянцы Арьянна Солдати и Николас Тальябуэ (144.18). Это уже пятая медаль и четвертое "золото" украинцев на этапах юниорского Гран-при, включая победы в Будапеште и Любляне.

Достижение Ирины и Артема стало историческим: они установили новый национальный рекорд по числу побед среди украинских дуэтов в танцах на льду. Кроме того, они — первый за 24 года украинский дуэт, выигравший два этапа Гран-при за один сезон.

Пидгайна и Коваль уже гарантировали себе место в финале юниорского Гран-при. Для них это будет второе участие подряд: впервые за 14 лет украинцы дважды кряду отобрались в финал престижного турнира, повторив достижение Анастасии Галеты и Алексея Шумского.

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
