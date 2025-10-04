Відео
Українська пара встановила рекорд у фігурному катанні

Українська пара встановила рекорд у фігурному катанні

Дата публікації: 4 жовтня 2025 18:20
Фігуристи Підгайна та Коваль виграли четверте золото в Гран-прі
Ірина Підгайна та Артем Коваль під час виступу. Фото: Jurij Kodrun - International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

Українська пара фігуристів Ірина Підгайна та Артем Коваль знову підкорили лід, вигравши етап юніорського Гран-прі в польському Гданську. Для них це вже четверта "золота" медаль у кар'єрі на цьому рівні та друга перемога в поточному сезоні.

Раніше Підгайна і Коваль стали найкращими на етапі в Анкарі, завершивши змагання з результатом 155.14 бала, повідомляє "Суспільне Спорт".

У Гданську дует поліпшив власне досягнення, показавши найвищий результат сезону. У ритмічному танці українці здобули 65.69 бала — це найкращий показник у сезоні для Ірини Підгайної та Артема Коваля. Перемога в довільній програмі далася з мінімальною перевагою: вони обійшли канадців Лайлу Вейллон та Александра Брендіса всього на 0.6 бала.

Досягнення українських фігуристів

Загальний результат Підгайної та Коваля склав 164.13 бала. Канадська пара поступилася 2.69 бала, а трійку лідерів замкнули італійці Ар'янна Солдаті та Ніколас Тальябуе (144.18). Це вже п'ята медаль та четверте "золото" українців на етапах юніорського Гран-прі, включно з перемогами в Будапешті та Любляні.

Досягнення Ірини та Артема стало історичним: вони встановили новий національний рекорд за кількістю перемог серед українських дуетів у танцях на льоду. Крім того, вони — перший за 24 роки український дует, який виграв два етапи Гран-прі за один сезон.

Підгайна та Коваль уже гарантували собі місце у фіналі юніорського Гран-прі. Для них це буде друга участь поспіль: уперше за 14 років українці двічі поспіль відібралися до фіналу престижного турніру, повторивши досягнення Анастасії Галети та Олексія Шумського.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
