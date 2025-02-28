Українські фігуристи встановили найкраще досягнення за 10 останніх років

Фігуристи Ірина Підгайна та Артем Коваль. Фото: facebook.com/skateukraineorg/

В Угорщині завершився юніорський чемпіонат світу з фігурного катання. Українська пара спортсменів Артем Коваль та Ірина Підгайна встановили видатне досягнення.

Фігуристи з України завершили турнір на 4 місці в підсумковій турнірній таблиці, повідомляє "Суспільне Спорт".

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В угорському місті Дебрецен завершився юніорський чемпіонат світу з фігурного катання. Українці Артем Коваль та Ірина Підгайна посіли на ньому 4 місце в танцях на льоду. Цей результат став найкращим для України за останні 10 років.

Ірина Підгайна та Артем Коваль під час виступу. Фото: skateukraine.org

Успіх української пари на ЧС

Підгайна і Коваль у першій частині змагань, якою став ритмічний танець, посіли 5 місце з результатом 62.54 бала. У довільній програмі українці стали четвертими. Судді виставили їм оцінку 96.39 балів.

Загалом за дві дисципліни Коваль і Підгайна здобули четверте місце, відставши від Дар'ї Грімм і Михайла Савицького з Німеччини, які стали бронзовими призерами, на 5.33 бала.

Четверте місце Підгайної та Коваля стало найкращим результатом України за 10 років на юніорському ЧС у танцях на льоду. У 2015 році дует Олександри Назарової та Максима Нікітіна виграв "бронзу" змагань.

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