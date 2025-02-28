Украинские фигуристы установили лучшее достижение за 10 последних лет

Фигуристы Ирина Пидгайна и Артем Коваль. Фото: facebook.com/skateukraineorg/

В Венгрии завершился юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. Украинская пара спортсменов Артем Коваль и Ирина Пидгайна установили выдающееся достижение.

Фигуристы из Украины завершили турнир на 4 месте в итоговой турнирной таблице, сообщает "Суспильне Спорт".

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В венгерском городе Дебрецен завершился юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. Украинцы Артем Коваль и Ирина Пидгайна заняли на нем 4 место в танцах на льду. Этот результат стал лучшим для Украины за последние 10 лет.

Ирина Пидгайна и Артем Коваль во время выступления. Фото: skateukraine.org

Успех украинской пары на ЧМ

Пидгайна и Коваль в первой части соревнований, которой стал ритмичный танец, заняли 5 место с результатом в 62.54 балла. В произвольной программе украинцы стали четвертыми. Судьи выставили им оценку 96.39 баллов.

В общей сложности за две дисциплины Коваль и Пидгайна получили заняли четвертое место, отстав от Дарьи Гримм и Михаила Савицкого из Германии, которые стали бронзовыми призерами, на 5.33 балла.

Четвертое место Подгайной и Коваля стало лучшим результатом Украины за 10 лет на юниорском ЧМ в танцах на льду. В 2015 году дуэт Александры Назаровой и Максима Никитина выиграл "бронзу" соревнований.

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